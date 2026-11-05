W Rzymie, w jednym z kasyn, zauważono właściciela serwisu Pin-Up, Dmitrija Punina. Wcześniej on i jego żona, Marina Iljina, zostali objęci międzynarodowym listem gończym w Kazachstanie.

Wiadomo, że małżonków podejrzewa się o organizowanie nielegalnego kasyna internetowego na terytorium tego kraju.

Nazwiska Punina i Iljiny pojawiły się na oficjalnym portalu Kazachstanu w sekcji osób poszukiwanych, a w sierpniu małżonkowie figurowali wśród podejrzanych w sprawie dotyczącej nielegalnego biznesu hazardowego.

Śledztwo rozpoczęło się po publikacjach dziennikarskich na początku 2025 roku. Twierdzono w nich, że bukmacher Pin-Up, oficjalnie zarejestrowany w Kazachstanie, przekierowywał użytkowników na strony kasyn internetowych, których działalność jest w tym kraju zabroniona.

Po opublikowaniu tych materiałów Agencja Monitoringu Finansowego Kazachstanu wszczęła postępowanie karne w sprawie nielegalnego hazardu.

Według wersji śledczych pracownicy banków pomagali w wypłacaniu środków, które obywatele przegrywali w kasynach internetowych. Łączna kwota takich operacji finansowych, zgodnie z podanymi danymi, mogła sięgać 100 mld tenge.

W sprawie figurują również inne osoby, które są podejrzane o wspieranie organizacji i obsługę finansową nielegalnej działalności. W szczególności wcześniej ogłoszono poszukiwania prawdopodobnych uczestników tego procederu.

Poinformował o tym prorosyjski bloger Anatolij Szarij.

W przeddzień tego wydarzenia w Kazachstanie ogłoszono międzynarodowy nakaz aresztowania Dmitrija Punina i jego żony Mariny Iljiny. Są oni podejrzani o organizowanie nielegalnego kasyna internetowego na terytorium kraju.

Polska stacja telewizyjna TVP Info przeprowadziła dochodzenie w sprawie działalności platformy pokerowej online GGPoker, w szczególności sposobów omijania blokad, pozyskiwania polskich graczy oraz ewentualnych powiązań nielegalnego biznesu hazardowego z Rosją.

Dmitrij Punin to rosyjski magnat hazardowy, który, jak się uważa, stworzył i stanął na czele międzynarodowego kasyna internetowego Pin-Up. Zainteresowały się nim ukraińskie organy ścigania, gdy okazało się, że jego kasyno przez lata podszywało się pod „ukraiński biznes” i wyciągało miliardy hrywien od lokalnych graczy.

Oficjalnie marka w Ukrainie była zarejestrowana na osoby figurujące jako przykrywka, jednak Państwowe Biuro Śledcze (DBR) ustaliło, że rzeczywistymi beneficjentami i odbiorcami zysków przez cały ten czas pozostawali obywatele Federacji Rosyjskiej, w szczególności sam Punin i jego otoczenie.

Właśnie z tego powodu DBR wszczęło szeroko zakrojone postępowanie karne i postawiło zarzuty w sprawie prania brudnych pieniędzy następującym osobom: Puninowi, jego żonie Marynie Ilinowej, a także Władimirowi Ilinowi, Aleksandrowi Matjaszowowi i Iwanowi Bannikowowi.

Władze Ukrainy zwróciły się do Cypru z wnioskiem o ekstradycję rosyjskiego właściciela kasyna Pin-Up, Dmitrija Punina. Obecnie Rada Bezpieczeństwa Narodowego nałożyła sankcje osobiste na Punina, jego partnerów oraz dziewięć kontrolowanych przez niego spółek (w tym „Ukr Game Technologies” i „Turbo.ua”). Część zajętych aktywów Punina, w szczególności gotówka i nieruchomości, została już zwrócona do budżetu Ukrainy.

Sam Dmytro Punin, przebywając w Limassol, miał nadzieję, że za pośrednictwem ukraińskich sądów oczyści swoją reputację i doprowadzi do usunięcia publikacji dotyczących jego ewentualnych powiązań z przedsiębiorstwami objętymi sankcjami. W szczególności pozew w imieniu Punina o ochronę honoru, godności i reputacji biznesowej przeciwko serwisowi UA.News wpłynął do Sądu Pecherskiego w Kijowie w styczniu bieżącego roku. Pozew został wniesiony przeciwko kilku ukraińskim mediom, które wcześniej publikowały materiały na temat jego możliwego udziału w działalności kasyna internetowego Pin-UP oraz schematów prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem tymczasowo okupowanych terytoriów.

W pozwie Punin twierdził, że rozpowszechniane na jego temat informacje są nieprawdziwe i szkodzą jego reputacji. W szczególności chodzi o publikacje z kwietnia 2024 roku, w których informowano o rzekomym zatrzymaniu go w Limassol na Cyprze. Strona powoda podkreśla, że informacje te są niezgodne z prawdą.

W rzeczywistości Punin domaga się od ukraińskich mediów usunięcia materiałów, opublikowania sprostowania oraz oficjalnego uznania rozpowszechnionych informacji za nieprawdziwe; takie działania tego objętego sankcjami biznesmena mogą świadczyć o celowej presji wywieranej na niezależne media.

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