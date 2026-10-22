W rosyjskiej kolonii znacznie pogorszył się stan zdrowia krymskotatarskiego więźnia politycznego Lenura Khalilova

Tatar krymski Lenur Khalilov, skazany w Rosji na 18 lat pozbawienia wolności, przebywa w stanie krytycznym w kolonii karnej w Archangielsku. Z powodu poważnego pogorszenia się stanu zdrowia nie udało się go przewieźć na rozprawę sądową 22 października, podczas której miała zostać rozpatrzona kwestia zwolnienia ze względów zdrowotnych.

Poinformował o tym przewodniczący Medżlisu narodu tatarskiego z Krymu Refat Czubarow.

Jak twierdzi, Khalilov przebywa w rosyjskiej kolonii karnej oddalonej o około 2500 km od okupowanego Krymu. U mężczyzny zdiagnozowano raka wątroby, a podczas pobytu w areszcie śledczym w Rostowie zaraził się wirusowym zapaleniem wątroby typu C.

W zeszłym roku Khalilov został zwolniony ze względów zdrowotnych. W czasie przebywania na wolności zdążył przejść dwa cykle chemioterapii. Jednak po około miesiącu rosyjski sąd uchylił decyzję o zwolnieniu, po czym mężczyzna został ponownie osadzony w kolonii.

Więzień polityczny niemal całkowicie stracił zdolność poruszania się

Już na początku lipca krymska obrończyni praw człowieka Lutfije Zudijewa informowała o krytycznym stanie Khalilowa. Według jej słów prawie całkowicie utracił zdolność samodzielnego poruszania się.

„Przewozi się go na wózku inwalidzkim, a jeśli musi iść, to tylko z pomocą innych osób lub opierając się o otaczające przedmioty” – zaznaczyła obrończyni praw człowieka.

Pomimo ciężkiego stanu zdrowia 22 października Khalilov miał zostać przewieziony na kolejną rozprawę sądową w sprawie zwolnienia. Jednak z powodu pogorszenia się jego samopoczucia nie udało się tego zrobić.

Za co Rosja skazała Lenura Chaliłowa

Lenur Chaliłow stał na czele niezależnej krymskotatarskiej społeczności muzułmańskiej „Ałuszta”. W czerwcu 2019 roku został zatrzymany przez rosyjskie służby bezpieczeństwa, a następnie sąd podlegający Moskwie skazał go na 18 lat pozbawienia wolności pod zarzutem zorganizowania komórki terrorystycznej.

Prześladowania Chalilowa wiąże się z presją rosyjskich władz okupacyjnych na niezależne społeczności muzułmańskie na Krymie. Po okupacji półwyspu władze rosyjskie zaczęły likwidować organizacje religijne, które nie znajdowały się pod ich kontrolą.

W szczególności administracja okupacyjna przejęła kontrolę nad zabytkowym meczetem Jukari Dżami, mianując tam kontrolowanych przez siebie imamów pod eskortą policji.

Źródło: Refat Chubarow

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