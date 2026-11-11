Mieszkańcy Czelabińska skarżą się na problemy z dostępem do bezpłatnej insuliny i leków na preferencyjnych warunkach służących do kontroli poziomu cukru we krwi. Z powodu niedoboru leków pacjenci muszą kupować je za własne pieniądze, mimo że przysługuje im prawo do bezpłatnego zaopatrzenia. Informację tę podaje agencja EAN, powołując się na osoby chore na cukrzycę.

Jedna z lokalnych mieszkanek cierpiąca na cukrzycę typu 2 opowiedziała, że w 2026 roku tylko dwukrotnie bez problemów otrzymała przepisane jej leki „Vildagliptin” i „Metformina”. W pozostałych miesiącach zamiast pierwszego leku wydawano jej jego odpowiednik, a przez ostatnie dwa tygodnie w ogóle nie mogła otrzymać niezbędnych leków w przychodni nr 5. Ostatecznie kobieta postanowiła kupić lek na własną rękę. Jedno opakowanie kosztuje 750 rubli, a wystarcza jedynie na dwa tygodnie.

Według pacjentki widziała również, jak osobom starszym odmawiano wystawienia recept na insulinę.

Inny mieszkaniec Czelabińska, cierpiący na cukrzycę typu 1, stwierdził, że przyzwyczaił się już do braku leków refundowanych i kupuje insulinę za własne pieniądze. Jednak, jak twierdzi, w ostatnich miesiącach sytuacja znacznie się pogorszyła.

W przychodni wyjaśniono, że wnioski o niezbędne leki zostały już przekazane do regionalnego ministerstwa zdrowia, a placówka medyczna oczekuje na dostawę. W ministerstwie potwierdzono, że „Vildagliptyn” znajduje się na etapie zakupu. Po otrzymaniu leków lekarze powinni skontaktować się z pacjentami.

W obwodzie czelabińskim działa regionalny program „Walka z cukrzycą”, w ramach którego co roku przeznacza się środki budżetowe na zakup leków. W 2026 roku przewidziano na ten cel 109 mln rubli.

W dziesiątkach regionów Federacji Rosyjskiej brakuje również leków do pomocy doraźnej

Problemy z zaopatrzeniem w leki dla diabetyków odnotowuje się również w innych częściach Rosji. Pod koniec października pojawiły się informacje o niedoborze glukagonu — leku stosowanego w przypadku krytycznego spadku poziomu cukru we krwi, zwłaszcza gdy osoba traci przytomność. Z dostępnych informacji wynika, że zakłócenia w dostawach wystąpiły w ponad 30 regionach Federacji Rosyjskiej.

Wśród nich są: Czuwasia, Udmurcja, Buriacja, Baszkiria, Komi, obwody iwanowski, twerski, kemerowski, orenburski, omski, wołgogradzki i samarski, a także Kraj Ałtajski i Okręg Autonomiczny Nienieców.

W niektórych przypadkach pacjentom odmawia się nawet wystawienia recepty, mimo istnienia wskazań medycznych. Zamiast tego, w przypadku gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia, zaleca się im wezwanie pogotowia ratunkowego. W niektórych regionach lekarze proponują samodzielny zakup leku, jednak trudno go znaleźć w swobodnej sprzedaży, a jego cena może sięgać 14 tys. rubli.

Rosja planuje podwyższyć kary dla przedsiębiorstw, aby uzupełnić budżet na wojnę.

W Sankt Petersburgu, z powodu kryzysu budżetowego, prawie dziewięciokrotnie obniżono wypłaty za rekrutację do wojska.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

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