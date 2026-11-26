W rosyjskim podręczniku do nauki języka angielskiego dla klasy 8, wydanym przez wydawnictwo Starlight, amerykańskie produkty spożywcze i artykuły codziennego użytku zastąpiono tradycyjnymi rosyjskimi.

Zamiast dżinsów, chipsów i Coca-Coli uczniowie otrzymują teksty o kwasie, galaretce mięsnej i walenkach.

Zmiany wprowadzono najpóźniej w 2023 roku. W poprzednich wersjach podręcznika, opublikowanych w 2018 i 2020 roku, wykorzystywano inne przykłady. Informuje o tym serwis „Werstka”.

Jednocześnie struktura zadania pozostała praktycznie niezmieniona: uczniowie muszą przeczytać teksty o historii potrawy, napoju i elementu garderoby, a następnie odpowiedzieć na pytania.

W materiale poświęconym kwasowi autorzy zaznaczyli, że rzekomo nie wiadomo, kiedy i w jakich okolicznościach pojawił się on w Rosji. Walenki opisano natomiast jako popularne obuwie, które do dziś nosi się nawet w rosyjskich miastach.

W Rosji z podręcznika „Czytanie literackie” dla trzeciej klasy usunięto jedną ze strof wiersza Aleksandra Puszkina „Zimowy wieczór”. W skróconym fragmencie poeta zwraca się do niani z propozycją wypicia, aby pozbyć się smutku.

W Rosji ogłoszono przygotowywanie szkolnego podręcznika do historii Ukrainy, który zgodnie z zamysłem autorów ma zawierać rosyjską wersję wydarzeń historycznych oraz opowiadać o tak zwanej „wspólnej historii” Ukrainy i Rosji.

Przypomnijmy, że rosyjskie szkoły planują wyposażyć uczniów w nowe podręczniki poświęcone historii obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego na Ukrainie. W tych publikacjach historia tymczasowo okupowanych terytoriów ma być przedstawiana zgodnie z rosyjską koncepcją historyczną.

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