W Rosji banki będą zobowiązane do przekazywania urzędowi skarbowemu danych dotyczących zakupów obywateli w ciągu godziny

Od 2027 roku rosyjskie banki i Bank Centralny będą miały obowiązek przekazywać Federalnej Służbie Podatkowej (FNS) informacje o płatnościach dokonywanych przez obywateli za towary i usługi nie później niż godzinę po przeprowadzeniu transakcji. Nowe wymogi będą dotyczyły płatności kartowych, przelewów bankowych, pieniądza elektronicznego oraz rozliczeń za pośrednictwem systemu szybkich płatności, informuje agencja „Interfax”, powołując się na poprawki do projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonania budżetu Federacji Rosyjskiej.

Do urzędu skarbowego trzeba będzie również przekazywać informacje o rozliczeniach między firmami a przedsiębiorcami indywidualnymi, jeśli do tego celu wykorzystywano karty firmowe lub inne elektroniczne środki płatnicze. Dane będą przekazywane z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nadawcy i odbiorcy środków.

Obecnie Federalna Służba Podatkowa otrzymuje informacje o zakupach obywateli głównie od sprzedawców za pośrednictwem kas fiskalnych. Nowe rozwiązanie pozwoli organom podatkowym na uzyskiwanie danych bezpośrednio od banków.

Przekazywanie informacji będzie wprowadzane stopniowo. Zgodnie z poprawkami od 30 września 2027 r. wymóg ten zacznie obowiązywać w odniesieniu do banków o znaczeniu systemowym w zakresie płatności kartowych. Od 1 marca 2028 r. zostanie on rozszerzony na pozostałe banki oraz inne rodzaje rozliczeń bezgotówkowych.

Ponadto od 30 czerwca 2028 r. banki będą musiały co miesiąc składać sprawozdania dotyczące swoich klientów i terminali płatniczych.

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