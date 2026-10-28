Komisja ds. transportu Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej zaleciła przyjęcie w pierwszym czytaniu projektu ustawy, który umożliwi rejestrację pojazdów objętych międzynarodowym nakazem poszukiwania z inicjatywy policji „nieprzyjaznych” krajów. Informację tę podaje „The Moscow Times”, powołując się na „Kommersant”.

Zastępca szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji Igor Zubow wyjaśnił konieczność wprowadzenia zmian, wskazując w szczególności na problemy z rejestracją samochodów na okupowanych terytoriach Ukrainy. Według niego nie udawało się zarejestrować pojazdów, które wcześniej należały do Ukraińców, z powodu listu gończego wydanego przez Interpol.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej oświadczono, że zmiany mają charakter tymczasowy i nie będą oznaczały automatycznej rejestracji wszystkich pojazdów, które są poszukiwane na arenie międzynarodowej. Jak powiedział Zubow, kraje, które zainicjowały list gończy, będą mogły przedstawić stronie rosyjskiej dokumenty i dowody potwierdzające ich roszczenia dotyczące konkretnego pojazdu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt ustawy w lutym, a w czerwcu rząd przekazał go do Dumy Państwowej. W październiku Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej faktycznie poparł takie podejście, stając po stronie mieszkańca Sankt Petersburga, który nabył samochód skradziony w Kanadzie, ale nie mógł go zarejestrować z powodu międzynarodowego nakazu poszukiwania.

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