W rosyjskiej Dumie Państwowej opracowano projekt ustawy, który przewiduje ograniczenie wyświetlania filmów zagranicznych w kinach. Inicjatywa ta powstała po tym, jak wiosną prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin polecił jak najszybsze wprowadzenie odpowiednich ograniczeń.

Zgodnie z projektem ustawy w określonych okresach roku kinom może zostać zakazane wyświetlanie filmów zagranicznych lub mogą one zostać zobowiązane do przeznaczenia na nie jedynie minimalnej części czasu w porównaniu z filmami rosyjskimi. System ten nazwano „kwotą dla kina krajowego”. Łączny czas trwania ograniczeń nie będzie przekraczał połowy dni w kwartale – około 45 dni, czyli do 180 dni w roku.

Autorzy inicjatywy proponują zatwierdzanie kwot nie później niż 90 dni przed początkiem roku przy udziale rosyjskich organizacji kinematograficznych. Jednocześnie warunki wcześniej zawartych umów dotyczących dystrybucji filmów zagranicznych w okresie obowiązywania ograniczeń będą uznawane za nieważne. Zmiany w ustawie „O państwowym wsparciu kinematografii” mogą wejść w życie 1 marca 2027 roku.

W marcu Putin oświadczył, że Rosja dopuszcza na swój rynek treści zagraniczne, które nazwał „głupimi i bezużytecznymi”, i zażądał szybkiego rozwiązania kwestii ograniczenia pokazów filmów zagranicznych.

Już w marcu 2025 roku prezydent Rosji polecił swojemu doradcy Władimirowi Medyńskiemu poprzeć wprowadzenie kwot na filmy zagraniczne oraz chronić krajowy rynek filmowy przed przyszłym powrotem konkurentów.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę hollywoodzkie studia zaprzestały oficjalnej dystrybucji swoich filmów w Rosji. Jednak rosyjskie kina nadal wyświetlały zagraniczne nowości w ramach tzw. „obsługi przedseansowej”. Widzom sprzedaje się bilety na filmy krótkometrażowe lub dokumentalne posiadające zezwolenie na dystrybucję, przed których rozpoczęciem wyświetlane są filmy zagraniczne.

Według oficjalnych danych w 2025 roku taka alternatywna dystrybucja przyniosła rosyjskim kinom 2,8 mld rubli (około 35 mln dolarów), co stanowiło 5,59% całkowitych wpływów kasowych. Jednocześnie eksperci branżowi szacowali rzeczywiste przychody z takich pokazów na 5,6 mld rubli (około 70 mln dolarów), ponieważ według ich ocen około połowa nieoficjalnych seansów nie trafia do państwowego systemu ewidencji.