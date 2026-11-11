W Rosji windykatorzy zaczęli szantażować dłużników zdjęciami i filmami pornograficznymi stworzonymi przez sztuczną inteligencję

W Rosji windykatorzy wymyślili nowy sposób wywierania presji na osoby, które nie są w stanie spłacić mikrokredytów w terminie. Wykorzystując sztuczną inteligencję, generują oni odważne zdjęcia i filmy pornograficzne przedstawiające dłużników, a następnie rozsyłają je do ich krewnych, przyjaciół i współpracowników, żądając zwrotu pieniędzy.

Według poszkodowanej Kateriny problemy zaczęły się po tym, jak nie zdołała terminowo spłacić mikrokredytu w wysokości 20 tysięcy rubli, zaciągniętego w organizacji „Cash AP”. Dziewczyna twierdzi, że pieniądze przekazała jej nie osoba prawna, a osoba prywatna, przez co nie mogła zrozumieć, jak prawidłowo spłacić zadłużenie.

Mniej więcej półtora miesiąca później nieznani sprawcy zaczęli grozić Katerinie i żądać zwrotu środków. Później do szantażu wykorzystano sztuczną inteligencję: windykatorzy stworzyli fałszywe erotyczne zdjęcia dziewczyny i zaczęli je rozsyłać jej znajomym.

Takie zdjęcia otrzymali koledzy Kateriny, a także jej starsza babcia. Według relacji poszkodowanej kwota żądań ciągle się zmieniała — od 100 do 200 tysięcy rubli. Jednocześnie zmieniały się również numery kart bankowych, na które żądano przelewania pieniędzy.

Jednak na tym prześladowania się nie zakończyły. Kolejnym celem stała się starsza siostra Kateriny. Nieznani sprawcy za pomocą sieci neuronowej stworzyli z nią fałszywe wideo pornograficzne i rozesłali je do współpracowników oraz przyjaciółek kobiety.

Katerina uważa, że jej krewna została wybrana celowo, aby zadać jej jeszcze większy cios psychiczny.

Gdy dziewczyna opowiedziała o swoich przeżyciach w mediach społecznościowych, zaczęli do niej pisać inni ludzie. Twierdzili, że również mieli do czynienia z podobnymi metodami windykacji długów.

W ten sposób sztuczna inteligencja, która pozwala tworzyć realistyczne zdjęcia i filmy przedstawiające ludzi bez ich zgody, stała się w tym przypadku narzędziem szantażu i presji psychicznej. Wszystkie wymienione okoliczności są jednak na razie znane wyłącznie z relacji poszkodowanej, którą cytuje rosyjski serwis „Baza”.