W Federacji Rosyjskiej — państwie-agresorze — konfiskaty prywatnych aktywów w 2026 roku stanowiły 40% łącznej wartości wszystkich transakcji fuzji i przejęć. W 2025 roku wskaźnik ten nieznacznie przekraczał 20%, a w 2024 roku wynosił 7%.

Takie dane moskiewskiej agencji gospodarczej AK&M przytacza RMF24. Portal, powołując się również na „The Wall Street Journal”, pisze, że rosyjskie władze przejmują nie tylko aktywa zagranicznych firm, lecz także majątek biznesmenów wcześniej uważanych za lojalnych wobec Kremla.

Sprawy przeciwko biznesmenom

Wśród przykładów RMF24 wymienia byłego senatora i właściciela holdingu rolnego Rusagro, Wadima Moszkowicza. W lipcu stanął on przed sądem pod zarzutami oszustwa i łapownictwa, a państwo skonfiskowało jego majątek wyceniany na 7 mld dolarów.

Majątek stracił także deputowany partii Jedna Rosja Konstantin Strukow, który był właścicielem jednej z największych firm wydobywających złoto, Jużuuralzołoto. Były sędzia Sądu Najwyższego Wiktor Momotow, według portalu, stracił niemal sto nieruchomości.

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Przekazywanie aktywów

Rosyjscy ekonomiści cytowani przez RMF24 twierdzą, że przejęciom aktywów coraz częściej towarzyszą sfabrykowane lub zmyślone zarzuty. Formalnie taki majątek powinien być sprzedawany na otwartych aukcjach, jednak według przytoczonych danych ponad 90% aktywów trafia do państwowych korporacji lub osób bliskich Władimirowi Putinowi.

Jako przykład portal podaje rosyjski oddział międzynarodowego producenta opakowań Aptar. W 2025 roku jego przychody przekroczyły 20 mln dolarów, a na mocy dekretu prezydenckiego oddział przekazano strukturze kontrolowanej przez bratanka przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa.

Dekret o infrastrukturze krytycznej

W sierpniu 2026 roku Putin podpisał dekret, który pozwala państwu tymczasowo przejmować kontrolę nad rafineriami ropy naftowej, sieciami telekomunikacyjnymi, obiektami przemysłowymi i logistycznymi, jeśli ich właściciele nie zapewniają odpowiedniej ochrony przed atakami ukraińskich dronów. Według oficjalnych danych na podstawie tego dokumentu nie przejęto jeszcze kontroli nad żadną firmą, jednak eksperci ostrzegają, że może on objąć do 167 prywatnych obiektów.

Rosyjski ekonomista Andriej Jakowlew, związany z Wolnym Uniwersytetem w Berlinie, powiązał nasilenie walki o aktywa ze zmniejszaniem się zasobów i rosnącymi wydatkami Rosji na wojnę przeciwko Ukrainie.

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