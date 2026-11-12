W Rosji liczba przedsiębiorstw, które zaprzestają działalności, ponad dwukrotnie przewyższyła liczbę nowo zarejestrowanych firm. W okresie od stycznia do września 2026 roku z rynku zniknęło 208,5 tysiąca podmiotów, podczas gdy zarejestrowano zaledwie 109 tysięcy. Wśród głównych przyczyn tego spadku wymienia się wzrost obciążeń podatkowych, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokie koszty kredytów.

Dane te podaje Rosstat, na którego statystyki zwróciła uwagę gazeta „Izwiestia”. W szczególności we wrześniu w kraju otwarto 11,7 tys. firm, a działalność zakończyło 21,7 tys.

Spadek liczby przedsiębiorstw odnotowano niemal we wszystkich branżach. Wyjątkiem był sektor wydobywczy, gdzie w ciągu dziewięciu miesięcy zamknięto 776 przedsiębiorstw, a otwarto 786.

Najbardziej wyraźna różnica między liczbą nowych a zamkniętych przedsiębiorstw odnotowano w handlu i budownictwie. W handlu hurtowym i detalicznym działalność zakończyło 68,5 tys. przedsiębiorstw, podczas gdy nowych powstało 31,6 tys. W branży budowlanej zamknięto 29 tys. przedsiębiorstw, podczas gdy zarejestrowano zaledwie 14,3 tys.

Dlaczego rosyjskie przedsiębiorstwa zaprzestają działalności

Zastępca dyrektora wykonawczego organizacji „Opora Rosji” Iwan Jefremenkow zauważył, że aktywność przedsiębiorczości w kraju spada. Według niego średnia miesięczna liczba rejestracji nowych firm jest o około 30% mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Marina Krasnowa, partnerka zarządzająca w Union Group, wiąże przewagę zamknięć z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa są zmuszone do ponoszenia większych kosztów, ale nie mogą w pełni przenieść dodatkowych wydatków na konsumentów ze względu na słaby popyt i konkurencję. Prowadzi to do zmniejszenia zysków i rezerw finansowych.

Dodatkowym czynnikiem wywierającym presję stała się podwyżka podatków. W 2025 roku podatek dochodowy w Rosji podwyższono do 25%, a od 2026 roku stawkę VAT podniesiono z 20% do 22%. Ponadto rząd obniżył próg rocznego dochodu uprawniający do stosowania uproszczonego systemu opodatkowania z 60 do 20 milionów rubli, co utrudniło działalność części małych przedsiębiorstw.

Problemy pogłębia również kosztowne kredytowanie. Dyrektor ds. obsługi klientów inwestycyjnych w firmie zarządzającej „Alfa-Kapital”, Jurij Azargaev, zwrócił uwagę na trudności przedsiębiorstw, które mają kredyty o zmiennym oprocentowaniu lub są zmuszone pożyczać środki po wyższych odsetkach, aby spłacić wcześniejsze długi.

Liczba zamknięć może jeszcze wzrosnąć

Kierownik akademicki programu „Zarządzanie biznesem” w Wyższej Szkole Ekonomii, Dmytro Knatko, przewiduje, że w przyszłym roku liczba firm, które zaprzestaną działalności, nadal będzie przewyższać liczbę nowych.

Wśród możliwych środków wsparcia dla biznesu eksperci wymieniają restrukturyzację zadłużenia, państwowe gwarancje kredytowe oraz uproszczenie sprawozdawczości podatkowej. Zdaniem przedstawiciela Freedom Global, Władimira Czernowa, mogłoby to pomóc przedsiębiorstwom w przezwyciężeniu tymczasowego deficytu środków obrotowych i utrzymaniu miejsc pracy.

Rosja planuje podwyższyć kary dla przedsiębiorstw, aby zasilić budżet na wojnę.

W Sankt Petersburgu, z powodu kryzysu budżetowego, prawie dziewięciokrotnie obniżono wypłaty za rekrutację do wojska.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

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