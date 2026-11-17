W obwodzie orenburskim sąd zawiesił postępowanie karne przeciwko Pawłowi Rachmanowowi, oskarżonemu o torturowanie i brutalne zabójstwo półtorarocznego dziecka. Podstawą tej decyzji było podpisanie przez niego umowy z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

Jak donosi serwis „Ural56”, Sąd Okręgowy w Orenburgu uwzględnił wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie Pawła Rachmanowa, mieszkańca miasta Buguruslan. Prokurator nie zgłosiła sprzeciwu wobec tej decyzji. Następnie mężczyzna został zwolniony z aresztu i przekazany do komisariatu wojskowego.

Rachmanowowi zarzuca się torturowanie i zabójstwo małoletniego dziecka ze szczególnym okrucieństwem. Zgodnie z tymi artykułami groziło mu dożywotnie więzienie.

Według ustaleń śledztwa do tragedii doszło w nocy z 5 na 6 stycznia 2026 roku. Wówczas 22-letni mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu, wpadł w szał z powodu płaczu syna, który urodził się w 2024 roku. Zadał dziecku co najmniej 30 ciosów, a następnie utopił je w wannie. Później mężczyzna próbował przedstawić zabójstwo jako wypadek.

W dniu zatrzymania Rachmanow przyznał się do winy, jednak później wycofał swoje zeznania i obwinił matkę dziecka o jego śmierć.

Podano również, że mężczyzna był wcześniej dwukrotnie skazany za kradzieże. Za pierwszym razem skazano go na prace społeczne, za drugim – na karę pozbawienia wolności. Chłopiec był trzecim dzieckiem w rodzinie i urodził się, gdy ojciec odbywał karę w kolonii karnej.

W Rosji chcą zaostrzyć kary za dyskredytowanie armii.

W Rosji mężczyzna został skazany na 14 lat kolonii za zdjęcia grobów żołnierzy.

Wcześniej Rutte porównał miesięczne straty Rosji do strat USA poniesionych w ciągu 14 lat wojny w Wietnamie.

Przypomnijmy, że od początku listopada Rosja straciła ponad 26 tysięcy okupantów.

Rosja straciła ponad 11 tysięcy zagranicznych najemników w wojnie przeciwko Ukrainie – podaje Bloomberg.

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