W Rosji w ciągu tygodnia hurtowa sprzedaż benzyny na giełdzie spadła o prawie 33%, a oleju napędowego – o 67%. Przyczyną było wstrzymanie pracy szeregu dużych rafinerii po atakach dronów.

Wolumeny sprzedaży paliw na rosyjskiej giełdzie maleją już trzeci tydzień z rzędu. Uczestnicy rynku wiążą to z zatrzymaniem znacznej liczby rafinerii w wyniku listopadowych ataków dronów.

„Listopadowe partie zostały już w całości sprzedane, a grudniowe jeszcze się nie pojawiły. Rafinerie, które obecnie są wyłączone z eksploatacji, nie zakończą remontów w grudniu, dlatego nie ma sprzedaży zasobów grudniowych” – wyjaśnił jeden z traderów.

W okresie od 23 do 27 listopada na giełdzie sprzedano 16 680 ton benzyny A-92 oraz 9 720 ton A-95. Łączny wolumen sprzedaży benzyny zmniejszył się prawie trzykrotnie w porównaniu z pierwszym tygodniem miesiąca.

Jeszcze trudniejsza sytuacja panuje na rynku oleju napędowego. W ostatnim tygodniu listopada sprzedano zaledwie 29 445 ton. Dla porównania, w poprzednim tygodniu wolumen ten wynosił 87 911 ton, a na początku miesiąca – 140 270 ton.

Jednocześnie uczestnicy rynku zauważają, że zmniejszenie podaży nie spowodowało na razie znaczącego wzrostu cen. Paliwo można nabywać głównie w niewielkich partiach hurtowych lub na podstawie bezpośrednich umów z poszczególnymi rafineriami.

„Nie ma czym handlować – obecnie rynek praktycznie nie istnieje” – stwierdził jeden z rosyjskich handlowców.

W ten sposób zatrzymanie rosyjskich rafinerii po atakach dronów już odbiło się na wolumenach obrotu giełdowego benzyną i olejem napędowym.

Świadczą o tym dane z Międzynarodowej Giełdy Towarowo-Surowcowej w Sankt Petersburgu.

Ministerstwo Energii Federacji Rosyjskiej zaproponowało przedłużenie zakazu eksportu paliwa lotniczego. Czas trwania ograniczeń będzie zależał od równowagi na rynku krajowym.

Wcześniej rząd Federacji Rosyjskiej wprowadził tymczasowy, trzymiesięczny zakaz wywozu niektórych rodzajów produktów petrochemicznych poza granice Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU). Na listę towarów objętych ograniczeniami eksportowymi trafił toluen (metylobenzen).

W Rosji znacznie spadły wolumeny produkcji wyrobów chemicznych podwójnego zastosowania. Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy oświadczyło, że jest to konsekwencją ukraińskich dalekosiężnych uderzeń na infrastrukturę przemysłową Federacji Rosyjskiej.

Grupa bojowych bezzałogowych statków powietrznych zaatakowała jeden z największych rosyjskich zakładów chemicznych — fabrykę „Metafrax Chemical” położoną w mieście Gubacha.

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