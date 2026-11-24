W obwodzie magadańskim w Rosji — państwie agresorze — spółka wydobywcza „Berelech” złożyła pozew przeciwko lokalnemu oddziałowi łączności specjalnej w związku ze zgłoszoną utratą części ładunku metali. Spółka oszacowała wartość zaginionej części przesyłki na ponad 591 mln rubli.

Ładunek przekazano do transportu we wrześniu

Jak informuje RMF24, we wrześniu pracownicy regionalnego zarządu łączności specjalnej przyjęli od spółki wydobywczej przesyłkę z metalami szlachetnymi i ziem rzadkich. Miała ona zostać dostarczona do innych regionów Rosji.

Później przewoźnik poinformował nadawcę o utracie części paczki. Według Sądu Arbitrażowego Obwodu Magadańskiego spółka zwróciła się do sądu po tym, jak oddział łączności specjalnej nie uwzględnił jej przedsądowego żądania odszkodowania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spółka domaga się odszkodowania i odsetek

Oprócz odszkodowania za wartość utraconego ładunku „Berelech” żąda zwrotu ponad 215 tys. rubli zapłaconych za przewóz. Powód wnosi również o zasądzenie prawie 8,85 mln rubli odsetek za korzystanie z cudzych środków.

Wstępne posiedzenie sądowe w sprawie wyznaczono na 16 grudnia. Oddział łączności specjalnej, przeciwko któremu wniesiono pozew, należy do rosyjskiej państwowej służby łączności specjalnej. Zapewnia ona bezpieczny przewóz cennych i wrażliwych przesyłek, w tym metali szlachetnych, gotówki, broni i materiałów niebezpiecznych.

Czytaj nas na