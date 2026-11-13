Federalna Służba Podatkowa Federacji Rosyjskiej złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości spółki „Dom Odzieży”, która wchodzi w skład sieci sklepów obuwniczych Zenden.

Kwota roszczeń podatkowych wyniosła 15 mld rubli.

W 2025 roku spółka odnotowała stratę netto w wysokości 1,5 mld rubli. Jej konta są zablokowane od sierpnia 2025 roku.

Właściciel sieci, Andriej Pawłow, twierdzi, że służby podatkowe nie przeprowadziły faktycznej kontroli na miejscu, a naliczone zobowiązania nie odpowiadają rzeczywistym naruszeniom.

Już w lutym 2026 roku Federalna Służba Podatkowa (FNS) naliczyła firmom Zenden prawie 29 mld rubli podatków. Pawłow zaprzeczył tym zarzutom.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój związany z możliwą nową falą mobilizacji. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze do niedawna wydawała się odporna na sankcje.

Kredyty dla ludności w Rosji spadły do najniższego poziomu od sześciu lat.

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