Rosyjskie Ministerstwo Finansów proponuje nałożenie na Bank Centralny obowiązku przekazywania Federalnej Służbie Podatkowej (FPS) informacji o obywatelach, którzy regularnie otrzymują przelewy pieniężne od innych osób fizycznych. Odpowiednie poprawki zostały przygotowane do drugiego czytania projektu ustawy o zmianach w Kodeksie podatkowym, który Duma Państwowa rozpatruje w ramach „pakietu budżetowego”. Nowe przepisy mogą wejść w życie 1 stycznia 2027 r. i będą miały zastosowanie do transakcji z 2026 r.

Bank Centralny ma za zadanie identyfikować obywateli, których operacje bankowe spełniają określone kryteria. Sposób i częstotliwość przekazywania takich informacji zostaną uzgodnione oddzielnie przez Bank Rosji i Federalną Służbę Podatkową. Na podstawie otrzymanych informacji służby podatkowe będą mogły zwracać się do banków o wydanie wyciągów z rachunków obywateli. Takie wnioski będą wykorzystywane podczas kontroli podatkowych oraz egzekwowania należności.

Jednocześnie Federalna Służba Podatkowa (FPS) znacznie zwiększyła już liczbę wniosków kierowanych do banków dotyczących rachunków i przelewów obywateli oraz przedsiębiorstw. Ze względu na rosnące obciążenie instytucje finansowe nie nadążają z przekazywaniem informacji w wyznaczonych terminach. Tylko w okresie od stycznia do sierpnia 2026 roku banki zapłaciły 553 mln rubli kar za opóźnienia — 29 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dyrektor ds. strategii firmy „Finam” Jarosław Kabakow wiązał to ze wzmocnieniem kontroli podatkowej i automatyzacją kontroli.

Ponadto dwa dni temu grupa rosyjskich deputowanych i senatorów złożyła w Dumie Państwowej projekt ustawy dotyczącej ograniczeń dla obywateli podejrzanych o wątpliwe operacje finansowe. Proponuje się, aby osoby te mogły wpłacać i otrzymywać na konta bankowe oraz do portfeli elektronicznych nie więcej niż 30 tysięcy rubli w gotówce miesięcznie. Banki mają sprawdzać informacje otrzymane od Banku Centralnego i w przypadku potwierdzenia podejrzeń wprowadzać ograniczenia w ciągu doby. Autorzy inicjatywy uzasadniają ją rozprzestrzenianiem się szarej strefy poprzez przelewy między obywatelami. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, wejdzie w życie 1 marca 2028 roku.

Zaostrzenie kontroli nad operacjami bankowymi ma miejsce w kontekście konieczności uzupełnienia deficytowego budżetu Rosji. Według szacunków Ministerstwa Finansów RF w 2026 roku wyniesie on 7,3 bln rubli — najwięcej od początku wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie. Na rok 2027 zaplanowano deficyt w wysokości 5,5 bln rubli.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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