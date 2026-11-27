27 listopada rosyjskie Ministerstwo Energii oświadczyło, że utrzymuje kontakt ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie porozumienia dotyczącego oleju napędowego. Ministerstwo poinformowało, że strony kontynuują współpracę w tej kwestii.

„Utrzymują kontakt z amerykańskim Ministerstwem Energii” – zaznaczył wicepremier Federacji Rosyjskiej Aleksander Nowak w odpowiedzi na pytanie dotyczące sytuacji związanej z umową.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Donald Trump ogłosił zawarcie zakrojonej na szeroką skalę umowy dotyczącej zakupu rosyjskiego oleju napędowego, która – według ocen mediów – może przynieść Rosji korzyści gospodarcze.

Porozumienia prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego oleju napędowego mogą osłabić pozycję Ukrainy i utrudnić negocjacje dotyczące zakończenia wojny.

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