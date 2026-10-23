Rosja może ponownie stanąć w obliczu kryzysu ziemniaczanego, podobnego do tego, który dotknął kraj w latach 2024–2025. Na początku października organizacje rolnicze zebrały 3,1 mln ton ziemniaków — o 13,8% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W gospodarstwach chłopskich i rolniczych zbiory wyniosły 2,1 mln ton, co stanowi spadek o 5,9% w ujęciu rocznym.

Według prognozy analityków „AB Centrum” tegoroczne zbiory ziemniaków w sektorze przemysłowym mogą wynieść 7,5 mln ton — o 11,5% mniej niż w 2025 roku. W Związku Ziemniaczanym szacuje się potencjalną wielkość zbiorów na około 8 mln ton. Jednocześnie roczne zużycie ziemniaków w Rosji sięga 8,5 mln ton, dlatego deficyt może wynieść od 500 tys. do 1 mln ton.

Według danych firmy analitycznej NTech w pierwszej połowie 2026 roku popyt na ziemniaki w handlu detalicznym wzrósł o 2% w ujęciu ilościowym. W obliczu spadku zbiorów miało to już wpływ na ceny. Zgodnie z informacjami Rosstatu we wrześniu średnia cena detaliczna ziemniaków osiągnęła 51 rubli za kilogram, co stanowi wzrost o 28,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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