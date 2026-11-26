Bezprecedensowe straty armii rosyjskiej w wojnie przeciwko Ukrainie spowodowały ożywienie na rynku usług pogrzebowych i doprowadziły do osiągnięcia przez największe firmy pogrzebowe w kraju historycznego maksimum przychodów.

W okresie styczeń–wrzesień 2026 roku zarobiły one około 1,1 mld dolarów, zgodnie z danymi Rosstatu. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku przychody branży pogrzebowej wzrosły o 9,1%. Dla porównania, rok wcześniej wzrost ten wyniósł 3,3%, w 2024 r. – 7,7%, w 2023 r. – 11,5%, a w 2022 r. – 10,6%.

Ogółem w ciągu czterech i pół roku wojny przychody firm pogrzebowych wzrosły półtora raza. Dzieje się tak nawet pomimo tego, że Rosjanie coraz częściej wybierają pogrzeby w wersji ekonomicznej ze względu na spadek realnych dochodów.

Przedstawiciele branży pogrzebowej, z którymi rozmawiał „Kommersant”, zaprzeczają istnieniu związku między wzrostem przychodów a wzrostem liczby pochówków. Jednocześnie dane demograficzne i statystyki dotyczące strat wojskowych wskazują na inną tendencję. Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez Rosstat, opublikowanymi przez grupy hakerskie „Cyberpartyzani BY” i Silent Crow, do końca września 2026 roku w wojnie zginęło co najmniej 490 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Liczba ta odpowiada mniej więcej liczbie mieszkańców takich miast jak Penza, Lipieck czy Kaliningrad.

Według danych demografa Aleksieja Rakszy całkowita liczba zgonów w Rosji w 2025 roku osiągnęła najwyższy poziom od czasu pandemii COVID-19 — 1,931 mln. To o 113 tysięcy więcej niż rok wcześniej, o 171 tysięcy więcej niż w 2023 roku i o 33 tysiące więcej niż w 2022 roku. Naturalny spadek liczby ludności w Rosji również osiągnął najwyższe wartości od 2021 roku: 764 tysiące osób w zeszłym roku i co najmniej 820 tysięcy w bieżącym.

Pomimo wzrostu liczby zgonów siła nabywcza Rosjan spada. Ma to wpływ również na rynek usług pogrzebowych – zauważa dyrektor wykonawcza Związku Organizacji Pogrzebowych i Krematoriów Olena Andriejewa. Według niej krewni zmarłych coraz częściej wybierają tańsze opcje. W szczególności kremację, która jest tańsza od tradycyjnego pochówku w ziemi, jako jedną z takich alternatyw wymienił dyrektor Instytutu Badań nad Problemami Współczesnej Polityki Anton Orłow.

Kosztowne pogrzeby stają się coraz mniej dostępne dla Rosjan, ponieważ ceny podstawowych usług pogrzebowych rosną szybciej niż inflacja. W szczególności koszt wykonania trumny wzrósł od lutego 2022 r. do czerwca 2026 r. o 105%, jak wynika z danych Rosstatu. W tym samym okresie ceny za wykopanie grobu wzrosły o 60%.

Według Andriejewej zauważalnie wzrosła liczba obywateli ubiegających się o państwowe dotacje na pochówek w ramach gwarantowanego zestawu usług. Jednocześnie znaczna część rzeczywistych dochodów branży nie trafia do oficjalnych statystyk z powodu rozliczeń gotówkowych i nieformalnych płatności – zauważa Denis Twerski, partner w praktyce „Efektywność operacyjna” firmy Strategy Partners. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę segment szarej strefy, rzeczywista wielkość rynku może kilkakrotnie przewyższać oficjalne wskaźniki.