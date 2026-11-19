W Rosji prawie 6 tysięcy mostów na drogach regionalnych i miejskich znajduje się w stanie awaryjnym i wymaga pilnej naprawy. Jednocześnie znaczna część tych obiektów nie została nawet poddana niezbędnej diagnostyce.

Według jego danych poza federalną siecią drogową w rosyjskich regionach znajduje się 53,7 tys. mostów, jednak niezbędną diagnostykę przeszło zaledwie 21% z nich. Informacje o stanie pozostałych obiektów są albo nieobecne, albo nieaktualne.

Jedną z przyczyn niewystarczającej kontroli mostów jest jej wysoki koszt. Diagnostyka jednego mostu kosztuje średnio od 400 tys. do 1 mln rubli.

W latach 2026–2031 rosyjski rząd planuje przeznaczyć 611 mld rubli na remont 2,7 tys. obiektów mostowych.

Jednak, według słów Bedusenko, z jakiegoś powodu na tę listę wpisano jedynie 11% mostów, które już uzyskały status mostów w stanie awaryjnym.

Senator Jewgienij Dietrich wezwał władze regionalne, by w pierwszej kolejności przeznaczały środki na przeprawy znajdujące się w stanie awaryjnym lub przedawaryjnym.

„Proszę, planujcie środki przede wszystkim na obiekty w stanie awaryjnym i przedawaryjnym” – zwrócił się do przedstawicieli regionów.

O tym poinformował podczas „Tygodnia Transportu” dyrektor generalny Rosyjskiego Instytutu Badawczo-Naukowego ds. Dróg przy Ministerstwie Transportu Aleksander Bedusenko.

Przypomnijmy, że w obwodzie rostowskim w Rosji, w wyniku uderzenia drona typu FP-2, wstrzymano ruch na moście nad rzeką Mius na trasie R-280, którą rosyjscy okupanci nazywają „Noworosją”. Zakres uszkodzeń nawierzchni drogi odnotowano na zdjęciach satelitarnych.

Przypomnijmy, że w obwodzie rostowskim w Rosji w wyniku ataku dronów uszkodzony został most nad rzeką Mius na autostradzie „Noworosja”, łączącej Rostów nad Donem z tymczasowo okupowanymi terytoriami Ukrainy.

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