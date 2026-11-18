Według informacji z rosyjskich źródeł, w wyniku katastrofy wojskowego samolotu transportowego An-12, do której doszło dzień wcześniej, 17 listopada, zginęło 19 żołnierzy Sił Powietrzno-Kosmicznych Federacji Rosyjskiej. Pasażerami samolotu byli technicy lotniczy.

Samolot leciał do lotniska Kansk-Dalnyj, gdzie stacjonuje 712. pułk myśliwski. W jego uzbrojeniu znajdują się myśliwce przechwytujące MiG-31.

Przypuszcza się również, że na pokładzie samolotu An-12 mogły znajdować się części zamienne do samolotów tego typu. Informacja ta wymaga jednak potwierdzenia.

Przypomnijmy, że w Rosji rozbił się wojskowy samolot transportowy An-12.

W obwodzie kaliningradzkim w Rosji rozbił się myśliwiec Su-30SM. Obaj piloci katapultowali się, ale odnieśli obrażenia.

Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.

Również w obwodzie woroneżskim w Rosji rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-8.

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