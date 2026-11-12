Rosyjska Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy, który przewiduje zaliczanie służby wojskowej do stażu pracy w organach samorządu lokalnego. Dzięki tym zmianom Rosjanie, którzy powrócili z wojny przeciwko Ukrainie, będą mogli ubiegać się o stanowiska kierownicze w strukturach miejskich — w szczególności o stanowiska szefów aparatów, zastępców przewodniczących oraz kierowników administracji.

Inicjatorzy tej zmiany legislacyjnej uzasadniają jej konieczność chęcią pomocy weteranom „specjalnej operacji wojskowej” w znalezieniu zatrudnienia i zaangażowaniu się w rozwój swoich rodzinnych regionów poprzez pracę na szczeblu władzy, który bezpośrednio współpracuje z obywatelami.

„Weterani specjalnej operacji wojskowej posiadają wyjątkowe doświadczenie […], potrafią podejmować decyzje w sytuacjach stresowych, pracować w zespole i bez wątpienia wszystkie te umiejętności będą potrzebne również w pracy w organach samorządu lokalnego”, — stwierdziła podczas wystąpienia jedna ze współautorek projektu ustawy, deputowana do Dumy Państwowej z partii „Jedna Rosja”, wiceprzewodnicząca Komisji ds. Pracy, Polityki Społecznej i Spraw Weteranów Daria Lantratowa.

W większości podmiotów Federacji Rosyjskiej obowiązujące akty prawne przewidują obowiązkowy staż w służbie miejskiej dla kandydatów na stanowiska kierownicze. Jego długość zależy od konkretnego regionu i stanowiska.

Zazwyczaj wymagania są następujące:

1–2 lata stażu — dla kierowników wydziałów lub czołowych specjalistów;

3–5 lat — dla kierowników dużych wydziałów;

4–6 lat — dla szefów aparatów, zastępców przewodniczących i kierowników administracji lokalnych.

Z reguły w rosyjskich regionach wymóg dotyczący doświadczenia w organach samorządu lokalnego nie obejmował jedynie kandydatów na stanowiska podstawowe, w szczególności specjalistów I lub II kategorii.

Nowe zmiany w ustawodawstwie federalnym pozwolą obywatelom, którzy walczyli przeciwko Ukrainie, ubiegać się o stanowiska kierownicze w służbie miejskiej na równi z urzędnikami, którzy mają już odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Poinformowała o tym rosyjska Duma Państwowa.

W Rosji ogłoszono nową rekrutację do programu kadrowego „Czas bohaterów”, który Kreml przedstawia jako szansę na rozwój kariery dla uczestników wojny przeciwko Ukrainie. Jednocześnie projekt ten stanowi część kampanii propagandowej mającej na celu zachęcenie Rosjan do służby w armii.

Obywatele Rosji coraz bardziej obawiają się, że dyktator Władimir Putin ogłosi w najbliższym czasie powszechną mobilizację w celu kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie.

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