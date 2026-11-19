Od początku wojny na pełną skalę władze rosyjskie nie zdołały ukończyć ponad 290 federalnych projektów budowlanych o łącznej wartości 9,5 bln rubli. Ponad 380 kolejnych planowanych obiektów o wartości co najmniej 1 bln rubli do tej pory nawet nie rozpoczęto.

Informuje o tym The Moscow Times po przeanalizowaniu rejestrów federalnych agencji RF.

Wśród zamrożonych lub odroczonych projektów znajdują się budowa dróg i mostów, szpitali dziecięcych i ośrodków onkologicznych, oczyszczalni ścieków, laboratoriów naukowych oraz zakładów przemysłowych. Najczęstszą przyczyną przesunięcia terminów władze rosyjskie podają brak finansowania. Rzadziej opóźnienia tłumaczy się brakiem niezbędnego sprzętu.

Liczba przesunięć terminów zakończenia inwestycji budowlanych finansowanych ze środków państwowych w Rosji rośnie z roku na rok. O ile w 2021 roku terminy przesunięto w przypadku 15 obiektów, o tyle w 2022 roku – w przypadku 24, w 2023 roku – w przypadku 26, w 2024 roku – w przypadku 59, a w 2025 r. – już dla 86. W niepełnym 2026 r. odnotowano kolejne 81 przesunięć.

Niektóre projekty były odkładane wielokrotnie. W szczególności budowę kompleksu sądowego Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej w Sankt Petersburgu oraz laboratorium nanotechnologicznego Centrum Badawczego „Instytut Kurchatowa” przesuwano czterokrotnie.

Najdroższym projektem, którego realizacja się przedłuża, okazał się kompleks przetwórstwa gazu w Ust-Luze o wartości 3,5 bln rubli. Uruchomienie pierwszej kolejki zakładu planowano jeszcze w 2023 roku, a drugiej – do końca 2024 roku.

Na drugim miejscu pod względem wartości znajduje się Północna Trasa Szerokościowa – linia kolejowa o długości ponad 700 km, która ma połączyć Okręg Autonomiczny Jamalo-Nieniecki z siecią kolejową Uralu. Koszt projektu szacuje się na 850 mld rubli. Jego realizacja rozpoczęła się już w 2011 roku, jednak terminy były wielokrotnie zmieniane. Zgodnie z najnowszą wersją programów federalnych otwarcie przesunięto na rok 2031.

Odłożono również oddanie do użytku elektrowni jądrowej Kursk-2 o wartości 508,7 mld rubli. Jej budowę rozpoczęto w 2016 roku, a uruchomienie pierwotnie planowano na rok 2022.

Do piątki najdroższych, długotrwałych inwestycji znalazł się również most samochodowy nad rzeką Leną o wartości 174,8 mld rubli. Obiecano rozpocząć jego budowę już w 2006 roku, a terminy realizacji projektu przesuwano już osiem razy.

Ekonomiści porównują obecną sytuację do ostatnich lat istnienia ZSRR, kiedy to państwowe plany budowlane były systematycznie zrywane. Według danych Państwowego Komitetu Statystyki ZSRR w latach 1986–1988 co roku nie udawało się terminowo ukończyć około jednej trzeciej obiektów o istotnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a w 1989 roku – już co drugiego. W tym samym roku rząd ZSRR zarządził wstrzymanie budowy długotrwających inwestycji z powodu ograniczenia finansowania.

„Rosja znów podąża śladami Związku Radzieckiego. Wtedy wykopywano wykop, a potem wstrzymywano budowę pod pretekstem, że kiedyś pojawią się pieniądze” – stwierdził ekonomista Igor Lipszyc w komentarzu dla The Moscow Times.

Jeden z senatorów Federacji Rosyjskiej, zaznajomiony z sytuacją w branży budowlanej, zaznaczył w rozmowie z gazetą, że zamrażanie dużych projektów towarzyszyło wszystkim poważnym kryzysom gospodarczym w Rosji po rozpadzie ZSRR. Według niego był to jeden z pierwszych sygnałów poważnych problemów w gospodarce.

Rozmówca gazety przypomniał, że optymalizacja inwestycji budowlanych miała miejsce podczas kryzysu z 1998 roku, światowego kryzysu finansowego w latach 2008–2009, a także kryzysu z 2020 roku na początku pandemii. Obecne trudności gospodarcze, jego zdaniem, również mogą doprowadzić do ograniczenia lub zamrożenia państwowych projektów budowlanych.

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