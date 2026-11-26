W Federacji Rosyjskiej aresztowano zastępcę głównodowodzącego Sił Powietrzno-Kosmicznych ds. uzbrojenia Jurija Grechowa. Pułkownik generalny jest podejrzany o przyjęcie łapówki o szczególnie dużej wartości.

Środek zabezpieczający wobec wojskowego wybrał 25 listopada 235. garnizonowy sąd wojskowy w Moskwie. Sąd ten uwzględnił wniosek Głównego Wojskowego Urzędu Śledczego Komitetu Śledczego Rosji o zatrzymanie Grechowa.

Podano, że generał został zatrzymany pod zarzutem popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Chodzi o podejrzenie o przyjęcie łapówki o szczególnie dużej wartości.

Grekhov pełni funkcję zastępcy głównodowodzącego Sił Powietrznych Rosji ds. uzbrojenia od 2021 roku. Do jego obowiązków należy zaopatrzenie wojsk w uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

Przed objęciem tego stanowiska dowodził siłami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Rosji. Grechow posiada stopień generała pułkownika i jest kandydatem nauk wojskowych. Od 2022 roku objęty jest sankcjami Unii Europejskiej.

Wcześniej w Sankt Petersburgu aresztowano dowódcę bazy morskiej Floty Bałtyckiej.

W Moskwie aresztowano szefa departamentu baz szkoleniowo-materialnych Głównego Zarządu Przygotowania Bojowego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, generała majora Siergieja Nikitushkina. Jest on uczestnikiem tzw. „SVO”.

Sąd Rejonowy Primorski w Sankt Petersburgu wydał zaocznie postanowienie o zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci aresztu wobec publicysty Aleksandra Nevzorowa. Jest on oskarżony o finansowanie ekstremizmu oraz niewypełnianie obowiązków „agenta zagranicznego”.

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