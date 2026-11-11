W Rosji zatrzymano osoby podejrzane o szpiegostwo na rzecz Polski — Politico

W rosyjskim Kaliningradzie organy ścigania zatrzymały dwie osoby podejrzane o działalność szpiegowską na rzecz Polski. Ponadto FSB poinformowała, że wystosowała oficjalne ostrzeżenia do kolejnych dziesięciu obywateli. W Warszawie działania te określono jako prowokację.

Rosyjska FSB poinformowała o zatrzymaniu dwóch podejrzanych, których narodowości na razie oficjalnie nie podano.

Według rosyjskich służb specjalnych zbierali oni i przekazywali polskiemu wywiadowi informacje o personelu i obiektach Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej w regionie przygranicznym.

Wobec zatrzymanych wszczęto już postępowania karne na podstawie artykułu dotyczącego szpiegostwa; przebywają oni w areszcie.

W resortcie dodano również, że oficjalne ostrzeżenia w związku z prawdopodobnymi kontaktami z polskimi służbami specjalnymi wydano wobec siedmiu obywateli Polski i trzech Rosjan.

W Polsce ostro zareagowano na oświadczenia rosyjskiego resortu. Rzecznik ministra-koordynatora polskich służb specjalnych nazwał działania FSB „kolejną prowokacją i aktem dezinformacji”.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie rosyjskiej ambasady w Polsce oraz serwisu Politico.

Wcześniej informowaliśmy, że w Polsce zatrzymano sześciu podejrzanych o działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu — RMF24.

W Polsce zatrzymano dwóch Ukraińców podejrzanych o szpiegostwo i sabotaż.

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