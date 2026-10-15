Od lutego w Senegalu zatrzymano ponad 320 osób pod zarzutem tak zwanych „czynów przeciw naturze”. Co najmniej 84 z nich postawiono zarzut rzekomego umyślnego przeniesienia HIV wyłącznie na podstawie ich statusu HIV. Jak podaje The Guardian, wynika to z raportu Human Rights Watch, powołującego się na HIV Justice Network.

Zaostrzenie przepisów karnych

11 marca parlament Senegalu zmienił kodeks karny, zwiększając maksymalny wymiar kary więzienia za dobrowolne relacje osób tej samej płci do 10 lat. Ustawa przewiduje również do siedmiu lat pozbawienia wolności oraz grzywnę od 500 tys. do 5 mln franków CFA za propagowanie homoseksualności, wspieranie lub finansowanie osób i organizacji LGBTQ+.

Badaczka Human Rights Watch Larissa Kojoué oświadczyła, że przedstawiciele społeczności LGBTQ+ są zmuszeni ograniczać zwykłą aktywność z powodu obaw przed zatrzymaniami i nasileniem stygmatyzacji. Kontakty seksualne osób tej samej płci są w Senegalu kryminalizowane od 1965 roku. Podczas kampanii prezydenckiej w 2024 roku Bassirou Diomaye Faye, który później wygrał wybory, oraz były premier Ousmane Sonko obiecywali zaostrzenie odpowiednich przepisów.

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Obawy dotyczące prześladowań i dostępu do opieki medycznej

Według HRW zatrzymania mężczyzn i kobiet miały miejsce w całym kraju. Policja oświadczyła, że dokonywała zatrzymań na podstawie informacji z zajętych telefonów, oświadczeń osób trzecich lub nalotów na prywatne pomieszczenia. Raport mówi również o przymusowych testach na HIV oraz wyciekach do mediów poufnych danych z postępowań, w tym informacji o statusie HIV zatrzymanych.

Prawnicy powiedzieli Human Rights Watch, że obawiają się reprezentowania zatrzymanych z powodu ryzyka prześladowań. Z kolei medycy oświadczyli, że zmiany w prawie zniechęcają ludzi do testowania na HIV i leczenia. Konsultantka HIV Justice Network Sylvie Beaumont zaznaczyła, że otrzymała niepotwierdzone informacje o spadku liczby osób odwiedzających kliniki HIV.

Osoby LGBTQ+ ankietowane przez HRW opowiedziały o lęku i depresji z powodu nasilonej presji. Część z nich ukrywa się, ogranicza przemieszczanie się, przeprowadziła się w inne miejsca lub opuściła kraj.

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