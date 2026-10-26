W Serbii rozgniewany tłum wtargnął do budynku prorządowej stacji telewizyjnej „Informer”. Ludzie nie pozwalają dziennikarzom opuścić budynku.

Właściciel i redaktor naczelny stacji, Dragan Vučićević, oświadczył, że na żywo doszło do wzięcia zakładników, a policja, jak twierdzi, odpowiedziała w międzyczasie, że wszystkie linie są zajęte. Vučičević dodał również, że musiał zadzwonić do Iliji Srdanoviča, który stanął na czele bloku wyborczego „Lista Studencka”, aby ten go obroniła, ale bezskutecznie.

Ponadto gazeta informuje, że jednej osobie w budynku zrobiło się niedobrze i wezwano dla niej karetkę.

O tym pisze „Vreme”.

Przypomnijmy, że w Turcji tysiące ludzi protestowały przeciwko naciskom na media — Taipei Times.

W Pradze dziesiątki tysięcy osób protestowały przeciwko reformie nadawania publicznego — Der Spiegel.

Francuscy studenci będą kontynuować protesty pomimo ustępstw ze strony rządu — Politico Europe.

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