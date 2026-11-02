W Serbii zatrzymano właściciela banku Alta, którego klienci stracili dostęp do swoich środków

W Serbii zatrzymano biznesmena Davora Matsurę — właściciela Alta Banka, któremu kilka dni temu Narodowy Bank tego kraju cofnął licencję. Po wstrzymaniu działalności instytucji finansowej część klientów, w szczególności Rosjanie, którzy przenieśli się do Serbii, nie może korzystać ze swoich rachunków i oszczędności.

Zatrzymaniu Matsury poprzedziły zakrojone na szeroką skalę przeszukania, które trwały ponad 30 godzin. Jak donoszą lokalne media, przyczyny zatrzymania nie zostały na razie oficjalnie ujawnione.

Alta Banka cieszyła się popularnością wśród obywateli Rosji, którzy osiedlili się w Serbii. Klienci otwierali tam konta osobiste i firmowe, zakładali karty bankowe i przechowywali oszczędności.

Po cofnięciu licencji zawieszono operacje związane z kartami oraz przelewy. W rezultacie deponenci stracili możliwość swobodnego dysponowania środkami na rachunkach.

W Narodowym Banku Serbii uzasadniono tę decyzję gwałtownym pogorszeniem się sytuacji finansowej Alta Banka. Zwrot środków klientom zajmie się państwowa agencja ubezpieczeń depozytów.

Gwarantowana kwota odszkodowania wynosi do 50 tysięcy euro na jednego deponenta. Nie ustalono jeszcze, co stanie się z oszczędnościami przekraczającymi ten limit.

Dzień wcześniej w Serbii zatrzymano szefa policji kryminalnej.

Tymczasem lider SNS Vučić ogłosił porażkę partii w wyborach w Serbii.

Lista studencka zwyciężyła w wyborach w Serbii, uzyskując 53% głosów.

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