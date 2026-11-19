19 listopada w chińskim mieście Shenzhen rozpoczęły się trójstronne rozmowy z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa, przywódcy Chin Xi Jinpinga oraz szefa Kremla Władimira Putina. Jest to pierwsze spotkanie w takim formacie, w którym uczestniczą przywódcy trzech państw.

Rozmowy rozpoczęły się w hotelu wypoczynkowym Kylin Villa. Odbywają się one w ramach 33. szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC), który ma miejsce w Shenzhen (Chiny).

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Przypomnijmy, że Trump rozpoczął rozmowy z Xi Jinpingiem i wygłosił oświadczenie w sprawie wojny na Ukrainie — Reuters.

Prezydent Xi Jinping i prezydent Trump spotkali się w Shenzhen — Anadolu Agency

Wideo: Trump po raz pierwszy publicznie nazwał Putina przyjacielem i spóźnił się na spotkanie z Xi Jinpingiem.

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