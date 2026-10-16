W czwartek doszło do strzelaniny w szkole podstawowej Silver Rail w mieście Bend w stanie Oregon. Rannych zostało kilka osób, w tym dzieci. Policja potwierdziła to podczas konferencji prasowej, informuje The Guardian.

Prawdopodobny strzelec został zastrzelony

Policja przybyła do szkoły po południu po zgłoszeniach o aktywnej strzelaninie. Według Sheili Miller, menedżerki ds. komunikacji policji w Bend, wkrótce po przybyciu funkcjonariuszy prawdopodobny strzelec, którego tożsamości nie ustalono, został zastrzelony. Obecnie nie wiadomo, kto oddał strzał.

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Ewakuacja trwa

Policja nie sprecyzowała od razu liczby poszkodowanych ani ich stanu. Funkcjonariusze nie potwierdzili również tożsamości i wieku poszkodowanych, ale poinformowali, że wśród nich są dzieci. Służby ratunkowe pracowały nad ewakuacją szkoły podstawowej.

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