W środkowej Szkocji dwóch mężczyzn zginęło w wyniku upadku dwumiejscowego szybowca do jeziora Loch Leven w pobliżu miasta Kinross. Ciała ofiar wyłowiono z wody – poinformowała szkocka policja.

Zgłoszenie o katastrofie lotniczej wpłynęło do służb porządkowych 20 listopada około godziny 11:05 czasu lokalnego. Do akcji poszukiwawczo-ratowniczej zaangażowano służby ratownicze oraz helikoptery straży przybrzeżnej.

Szkockie Centrum Szybownictwa, znajdujące się w pobliżu lotniska Portmoch, poinformowało, że w wypadku brał udział dwumiejscowy szybowiec typu Perkoz. Statek powietrzny wykonywał lokalny lot szkoleniowy.

„Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat przyczyny wypadku” – zaznaczono w centrum.

Poinformowano tam również, że centrum współpracuje z policją, Brytyjskim Stowarzyszeniem Szybownictwa oraz brytyjskim Urzędem ds. Badania Wypadków Lotniczych.

Policja oświadczyła, że rodziny ofiar zostały już poinformowane o tragedii. Śmierci mężczyzn nie uznaje się za podejrzane, a okoliczności wypadku są nadal badane.

Na miejsce zdarzenia wysłano grupę śledczych z Urzędu ds. Badania Wypadków Lotniczych. Szkocka straż pożarna i służby ratownicze potwierdziły również, że zaangażowały sprzęt i wyspecjalizowane jednostki, jednak później zakończyły działania na miejscu zdarzenia.

Źródło: The Guardian

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