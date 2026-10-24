Pauline Parker, jedna z uczestniczek głośnego zabójstwa w Nowej Zelandii w 1954 roku, zmarła w wieku 88 lat w szkockim mieście Kirkwall na Orkadach. Mieszkała w domu opieki pod nazwiskiem Hilary Nathan, podaje RNZ, powołując się na gazetę The Orcadian.

Zabójstwo w Christchurch

W 1954 roku 16-letnia Parker wraz ze swoją przyjaciółką Juliet Hulme zatłukły na śmierć matkę Parker — Honorę Parker, znaną również jako Honora Rieper. Zabójstwo miało miejsce w parku w mieście Christchurch w Nowej Zelandii.

Obie dziewczyny zostały uwięzione na pięć lat. Po zwolnieniu żyły pod nowymi nazwiskami.

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Dalsze życie uczestniczek sprawy

Juliet Hulme została później autorką powieści kryminalnych Anne Perry. Zmarła w 2023 roku.

Historia zabójstwa Honory Parker zainspirowała reżysera Petera Jacksona do nakręcenia filmu „Niebiańskie stworzenia”, który miał premierę w 1994 roku. W filmie wystąpili Kate Winslet, Melanie Lynskey i Sarah Peirse.

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