Dwie osoby zginęły, a kolejne 35 zostało rannych w strzelaninie podczas ulicznej imprezy w mieście Vienna w stanie Georgia w USA, nad ranem 4 października. Informuje o tym The Hindu, powołując się na lokalnych i stanowych urzędników.

Zabici i ranni

Szeryf hrabstwa Dooly Craig Peavy powiedział na konferencji prasowej, że w wyniku strzelaniny zginęli mężczyźni w wieku 21 i 23 lat. Vienna leży około 216 kilometrów na południe od Atlanty.

Według urzędników większość z 35 poszkodowanych odniosła rany postrzałowe, a stan części z nich oceniano jako krytyczny. Ranni mają od 14 do 51 lat.

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Władze przekazały, że w wydarzeniu uczestniczyły setki osób. Impreza odbywała się pod koniec tygodnia Homecoming w szkole średniej hrabstwa Dooly.

Śledztwo w sprawie strzelaniny

Organy ścigania nie uważają, aby zagrożenie dla społeczeństwa nadal istniało. Jednocześnie publicznie nie wskazały żadnych podejrzanych ani osób będących w kręgu zainteresowania śledztwa.

Motywu strzelaniny jeszcze nie ustalono. Dyrektor Biura Śledczego stanu Georgia Chris Hosey powiedział, że śledczy nie chcą spekulować na temat przyczyn zdarzenia.

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