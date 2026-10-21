W Szwecji prokuratura postawiła zarzuty 26-letniemu Ildarowi Galijewowi, podejrzewanemu o zorganizowanie niemal dziesięciu zabójstw i usiłowań zabójstwa podczas fali strzelanin i eksplozji w latach 2023–2024. Według The Local Sweden przestępstwa te są powiązane z konfliktem z rywalizującą grupą.

Podejrzenia o organizowanie ataków

Szwedzka prokuratura oświadczyła, że według śledztwa Galijew werbował inne osoby, w tym młodzież, do popełniania przestępstw. Prokurator Mats Ihlbom powiedział AFP, że jego zdaniem oskarżony odgrywał w tych przestępstwach większą rolę niż bezpośredni wykonawcy.

Lokalne media nazywały Galijewa, znanego pod pseudonimem Scar, jedną z kluczowych postaci sztokholmskiej Dalen Network. W lutym został on ekstradowany z Grecji do Szwecji.

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Wśród zdarzeń, o udział w których jest podejrzewany, są potężna eksplozja w budynku mieszkalnym, w której zginęła niezwiązana ze sprawą osoba, a także zabójstwo 18-latka na boisku sportowym na oczach dzieci. Adwokat Marcus Bergdahl powiedział AFP, że jego klient zaprzecza wszystkim zarzutom.

Proces i walka z grupami przestępczymi

Proces Galijewa ma rozpocząć się 3 listopada i potrwać do marca 2027 roku. Szwecja od ponad dziesięciu lat mierzy się z przemocą zorganizowanych sieci przestępczych, które używają broni automatycznej, granatów i materiałów wybuchowych.

W tym roku liczba strzelanin i eksplozji w Szwecji zmniejszyła się. Policja wiąże to z zaostrzeniem przepisów i ściganiem liderów grup, którzy koordynowali przestępstwa z zagranicy. Minister sprawiedliwości Gunnar Strömmer oświadczył w ubiegłym tygodniu, że we wrześniu w Sztokholmie po raz pierwszy od niemal dziesięciu lat nie odnotowano ani strzelanin, ani eksplozji.

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