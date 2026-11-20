Gwałtowny rozwój banku cyfrowego Revolut, założonego przez pochodzącego z Rosji Mikołaja Storonskiego, doprowadził do tego, że jego aplikacja zaczęła być aktywnie wykorzystywana do nielegalnych operacji finansowych. W szczególności organy regulacyjne ustaliły, że osoby powiązane z Rosją mogły prać pieniądze za pośrednictwem tej platformy, a włoscy mafiosi przeprowadzali operacje mające na celu ukrycie dochodów pochodzących z działalności przestępczej.

Władze wielu krajów europejskich coraz stanowczej domagają się od Revolut zaostrzenia kontroli finansowej. Osoby o złych zamiarach wykorzystują szybką procedurę rejestracji w banku oraz jego szeroko zakrojoną działalność w dziedzinie finansów cyfrowych i kryptowalut.

Jak ustaliła szwedzka agencja ds. zwalczania przestępstw finansowych, osoby powiązane z Rosją, zajmujące się praniem pieniędzy, wykorzystują Revolut do zamiany dochodów pochodzących z przestępstw na kryptowaluty oraz do realizacji przelewów transgranicznych.

Policja przeanalizowała transakcje o wartości 2,9 mld koron szwedzkich (259 mln euro), których sprawcy są podejrzani o pranie rosyjskich pieniędzy. W wyniku kontroli okazało się, że Revolut był jednym z najczęściej wykorzystywanych sposobów wyprowadzania środków ze Szwecji. Najczęściej pieniądze były przekazywane za pośrednictwem tej platformy do Litwy i Irlandii.

Informuje o tym Financial Times.

Revolut, należący do Storonskiego, przygotowuje się do wyceny na 115 mld dolarów przed wejściem na giełdę.

Przypomnijmy, że Revolut zamyka konta Ukraińców ze względu na wymogi prawne.

Włoski sąd nałożył nadzór na Revolut Bank UAB — Channel NewsAsia.

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