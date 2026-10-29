+11° Kijów +10° Warszawa +14° Waszyngton
$ 45.54 € 50.74 zł 11.54
$ 45.54 € 50.74 zł 11.54
+11° Kijów +10° Warszawa +14° Waszyngton
Wiadomości Świat

W Szwecji zaproponowano zbadanie deportacji do państw trzecich — The Local Sweden

UA.NEWS 29 października 2026 13:53
W Szwecji zaproponowano zbadanie deportacji do państw trzecich — The Local Sweden

Szwedzcy Chrześcijańscy Demokraci zaproponowali zbadanie możliwości deportowania ludzi do krajów, które nie są ich państwami pochodzenia. Partia przedstawiła inicjatywę w swoim raporcie dotyczącym bezpieczeństwa, opublikowanym w ubiegłym tygodniu.

Umowy z krajami przyjmującymi

Jak informuje The Local Sweden, partia proponuje rozważenie zawarcia nowych umów o współpracy z krajami, które mogłyby przyjmować osoby objęte decyzjami o deportacji. Stamtąd osoby te mogłyby, zgodnie z zamysłem inicjatorów, udać się do państwa swojego pochodzenia lub znaleźć inne państwo stałego pobytu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Problem z wykonaniem decyzji

Chrześcijańscy Demokraci twierdzą, że w Szwecji od dawna istnieje problem z osobami objętymi decyzjami o deportacji, których nie można wydalić, ponieważ ich kraje pochodzenia odmawiają przyjęcia ich z powrotem. Według partii w rezultacie wiele takich osób przez lata przebywa w specjalnych miejscach zakwaterowania i pozostaje w niepewności.

Powiązana z tą propozycją idea utworzenia ośrodków powrotowych w krajach spoza UE zakłada umieszczanie tam ludzi do czasu ich powrotu do państw pochodzenia. Przedstawiciel partii Szwedzcy Demokraci Ludvig Aspling wcześniej nazwał taką reformę swoją ulubioną.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację