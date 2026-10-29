Szwedzcy Chrześcijańscy Demokraci zaproponowali zbadanie możliwości deportowania ludzi do krajów, które nie są ich państwami pochodzenia. Partia przedstawiła inicjatywę w swoim raporcie dotyczącym bezpieczeństwa, opublikowanym w ubiegłym tygodniu.

Umowy z krajami przyjmującymi

Jak informuje The Local Sweden, partia proponuje rozważenie zawarcia nowych umów o współpracy z krajami, które mogłyby przyjmować osoby objęte decyzjami o deportacji. Stamtąd osoby te mogłyby, zgodnie z zamysłem inicjatorów, udać się do państwa swojego pochodzenia lub znaleźć inne państwo stałego pobytu.

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Problem z wykonaniem decyzji

Chrześcijańscy Demokraci twierdzą, że w Szwecji od dawna istnieje problem z osobami objętymi decyzjami o deportacji, których nie można wydalić, ponieważ ich kraje pochodzenia odmawiają przyjęcia ich z powrotem. Według partii w rezultacie wiele takich osób przez lata przebywa w specjalnych miejscach zakwaterowania i pozostaje w niepewności.

Powiązana z tą propozycją idea utworzenia ośrodków powrotowych w krajach spoza UE zakłada umieszczanie tam ludzi do czasu ich powrotu do państw pochodzenia. Przedstawiciel partii Szwedzcy Demokraci Ludvig Aspling wcześniej nazwał taką reformę swoją ulubioną.

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