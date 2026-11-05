+5° Kijów +8° Warszawa +21° Waszyngton
$ 45.46 € 50.98 zł 11.61
$ 45.46 € 50.98 zł 11.61
+5° Kijów +8° Warszawa +21° Waszyngton
Wiadomości Świat

Na Syberii doszło do wybuchu głównego gazociągu, w wyniku czego wybuchł rozległy pożar

UA NEWS 05 listopada 2026 17:08
Na Syberii doszło do wybuchu głównego gazociągu, w wyniku czego wybuchł rozległy pożar

5 listopada w okręgu Topkinskim obwodu kemerowskiego w Rosji doszło do potężnego wybuchu na głównym gazociągu. Po awarii na obiekcie wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji przyczyną zdarzenia mogła być nagła utrata ciśnienia w rurociągu. Na razie nie wiadomo, czy w wybuchu brały udział grupy sabotażowe.

Co wiadomo o pożarze na gazociągu
 

Był to już drugi odnotowany przypadek pożaru na rosyjskich głównych gazociągach w ciągu ostatniego miesiąca. Poprzedni incydent miał miejsce 13 października w obwodzie penzeńskim, gdzie zapalił się gazociąg systemu „Azja Środkowa – Centrum”, transportujący paliwo przez terytorium Rosji.


ostatnim czasie w różnych regionach Rosji regularnie odnotowuje się awarie i uszkodzenia obiektów infrastruktury krytycznej.

Informują 
o tym rosyjskie media propagandowe.


Drony zaatakowały w Rosji rafinerię w Rianie, która niedawno wznowiła działalność.


W Ufie po ataku dronów wybuchł pożar na rafinerii Bashneft-Novoyl.
 

W nocy z 29 na 30 października drony zaatakowały rosyjskie miasto Nowokujbyszewsk w obwodzie samarskim.


 

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację