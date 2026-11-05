Na Syberii doszło do wybuchu głównego gazociągu, w wyniku czego wybuchł rozległy pożar
5 listopada w okręgu Topkinskim obwodu kemerowskiego w Rosji doszło do potężnego wybuchu na głównym gazociągu. Po awarii na obiekcie wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji przyczyną zdarzenia mogła być nagła utrata ciśnienia w rurociągu. Na razie nie wiadomo, czy w wybuchu brały udział grupy sabotażowe.
Co wiadomo o pożarze na gazociągu
Był to już drugi odnotowany przypadek pożaru na rosyjskich głównych gazociągach w ciągu ostatniego miesiąca. Poprzedni incydent miał miejsce 13 października w obwodzie penzeńskim, gdzie zapalił się gazociąg systemu „Azja Środkowa – Centrum”, transportujący paliwo przez terytorium Rosji.
W
ostatnim czasie w różnych regionach Rosji regularnie odnotowuje się awarie i uszkodzenia obiektów infrastruktury krytycznej.
Informują
o tym rosyjskie media propagandowe.
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