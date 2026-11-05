5 listopada w okręgu Topkinskim obwodu kemerowskiego w Rosji doszło do potężnego wybuchu na głównym gazociągu. Po awarii na obiekcie wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji przyczyną zdarzenia mogła być nagła utrata ciśnienia w rurociągu. Na razie nie wiadomo, czy w wybuchu brały udział grupy sabotażowe.

Co wiadomo o pożarze na gazociągu



Był to już drugi odnotowany przypadek pożaru na rosyjskich głównych gazociągach w ciągu ostatniego miesiąca. Poprzedni incydent miał miejsce 13 października w obwodzie penzeńskim, gdzie zapalił się gazociąg systemu „Azja Środkowa – Centrum”, transportujący paliwo przez terytorium Rosji.

W

ostatnim czasie w różnych regionach Rosji regularnie odnotowuje się awarie i uszkodzenia obiektów infrastruktury krytycznej.

Informują

o tym rosyjskie media propagandowe.



Drony zaatakowały w Rosji rafinerię w Rianie, która niedawno wznowiła działalność.



W Ufie po ataku dronów wybuchł pożar na rafinerii Bashneft-Novoyl.



W nocy z 29 na 30 października drony zaatakowały rosyjskie miasto Nowokujbyszewsk w obwodzie samarskim.





Czytaj nas na