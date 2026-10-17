W Singapurze pięć placówek tradycyjnej medycyny chińskiej jako pierwsze otrzymało status akredytowanych klinik w ramach nowego programu krajowego. Od 17 października 2026 roku usługodawcy i specjaliści tradycyjnej medycyny chińskiej mogą składać wnioski o dobrowolną akredytację, obejmującą bezpieczeństwo pacjentów, zarządzanie kliniczne, jakość usług i kompetencje zawodowe, informuje Channel NewsAsia.

Pierwsze akredytowane placówki

Status Accredited TCM Clinic otrzymają Kwong Wai Shiu TCM Centre w Serangoon, NTU Chinese Medicine, siedziba główna Singapore Chung Hwa Medical Institution, siedziba główna Singapore Thong Chai Medical Institution oraz Thomson Chinese Medicine w Novena.

Program składa się z dwóch części: akredytacji usług dla placówek oraz akredytacji dla poszczególnych specjalistów. Podczas oceny placówek uwzględniane będą zarządzanie, higiena i kontrola zakażeń, sprzęt oraz produkty tradycyjnej medycyny chińskiej. Specjaliści będą oceniani pod względem wykształcenia, doświadczenia klinicznego i reputacji zawodowej. Organem akredytującym wyznaczono Academy of Chinese Medicine, Singapore.

Minister zdrowia Ong Ye Kung oświadczył, że akredytacja jest dobrowolna: zarejestrowani specjaliści i placówki mogą działać bez niej. Jak powiedział, status ten ma potwierdzać podwyższone standardy zarządzania, spójne wymogi oraz wzmacniać zaufanie publiczne. Ministerstwo analizuje również propozycję, aby zezwolić akredytowanym specjalistom na zlecanie zdjęć rentgenowskich w ramach modelu wspólnej opieki z lekarzami ogólnymi.

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Testowanie metod w szpitalach

3 listopada 2026 roku ministerstwo otworzy drugi nabór wniosków do inicjatywy TCM Integrative Sandbox, który potrwa do 2 listopada 2029 roku. Umożliwia ona publicznym placówkom ochrony zdrowia testowanie wybranych metod tradycyjnej medycyny chińskiej w szpitalach oraz ocenę ich bezpieczeństwa, skuteczności klinicznej i opłacalności ekonomicznej.

Dotychczas taką ocenę przeszła jedynie akupunktura w leczeniu bólu szyi i dolnej części pleców — jest ona oferowana w publicznych szpitalach z dofinansowaniem. W ramach pierwszego naboru, rozpoczętego w styczniu 2025 roku, spośród 18 propozycji wybrano siedem projektów wykorzystujących akupunkturę. Dotyczą one między innymi rehabilitacji po udarze, opieki wspomagającej dla pacjentów onkologicznych w celu kontroli bólu, bezsenności, zmęczenia i problemów żołądkowo-jelitowych, a także migreny, choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego, niepłodności kobiecej i padaczki opornej na leki.

Współpraca z lekarzami ogólnymi

Oddzielnie ministerstwo przygotowuje pilotażowy program Healthier SG-TCM dotyczący współpracy specjalistów tradycyjnej medycyny chińskiej i lekarzy ogólnych w obszarze zdrowia profilaktycznego. Resort otrzymał 30 propozycji i zamierza uruchomić projekt w pierwszej połowie 2027 roku. Według ministra z usług tradycyjnej medycyny chińskiej korzystał co piąty dorosły Singapurczyk, a prawie 40% z nich zwracało się z tym samym problemem zarówno do takich specjalistów, jak i przedstawicieli medycyny zachodniej.

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