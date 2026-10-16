W Singapurze z powodu nasilenia smogu tymczasowo zamknięto wszystkie otwarte i nieposażone w klimatyzację obiekty w centrach sportowych ActiveSG. Poinformowała o tym narodowa agencja sportowa Sport Singapore (SportSG).

Ograniczenia objęły wszystkie centra

Decyzja rozszerzyła wcześniejsze ograniczenia, które dotyczyły jedynie niektórych obiektów ActiveSG. W czwartek SportSG kilkakrotnie aktualizowała zalecenia zgodnie ze zmianami sytuacji smogowej.

Jednocześnie klimatyzowane pomieszczenia zamknięte we wszystkich centrach sportowych ActiveSG nadal działają. O ostatnim komunikacie SportSG w południe 16 października pisze Channel NewsAsia.

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Pogorszenie jakości powietrza

Według danych redakcji jakość powietrza w kraju pogorszyła się w nocy: w trzech regionach 24-godzinny wskaźnik zanieczyszczenia Pollutant Standards Index osiągnął poziom oceniany jako bardzo niezdrowy.

W centralnej części Singapuru wskaźnik przekroczył odpowiedni próg o północy. O godz. 9:00 osiągnął 227 — najwyższą wartość w tym roku — a o godz. 13:00 nieznacznie spadł do 226.

Zalecenia dla ludności

Zgodnie z zaleceniami singapurskiego Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi smogu wrażliwym grupom ludności radzi się unikać aktywności na świeżym powietrzu, gdy godzinowy poziom drobnych cząstek PM2.5 znajduje się w wysokim przedziale od 151 do 250. Zdrowym osobom zaleca się ograniczanie długotrwałych lub intensywnych zajęć na świeżym powietrzu przy takich wskazaniach.

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