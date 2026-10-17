W Singapurze sytuacja związana ze smogiem nieco poprawiła się rano 17 października po gwałtownym pogorszeniu poprzedniego dnia, jednak jakość powietrza na całej wyspie nadal pozostawała w zakresie niezdrowym dla zdrowia. Jak poinformował Channel NewsAsia, o godz. 7:00 24-godzinny wskaźnik zanieczyszczenia powietrza PSI wynosił od 144 do 191, a najwyższy odczyt odnotowano w centralnej części Singapuru.

Wartości te były niższe niż w piątek, gdy PSI osiągnął 229. Wówczas jakość powietrza przeszła do kategorii „bardzo niezdrowej”, a poziom zanieczyszczenia był najwyższy w Singapurze od początku roku.

Dym z Kalimantanu i Sumatry

Singapurska Narodowa Agencja Środowiska poinformowała, że gęsty dym z pożarów w Kalimantanie nadal przemieszczał się w kierunku kraju pod wpływem przeważających wiatrów południowo-wschodnich. Dym obserwowano także nad Sumatrą.

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Agencja oczekuje, że napływ dymu z Kalimantanu może osłabnąć w sobotę z powodu opadów deszczu w Singapurze i sąsiednich obszarach, w tym w części Kalimantanu. Prognozowana jest również zmiana kierunku wiatru na południowo-wschodni lub południowo-południowo-wschodni, co potencjalnie ograniczy napływ dymu. Jednocześnie część smogu z Sumatry nadal może docierać do Singapuru.

Prognoza i zalecenia dotyczące masek

Mimo porannego spadku wskaźników na sobotę prognozowano PSI w przedziale od 150 do 230 — od poziomu niezdrowego do bardzo niezdrowego. W niedzielę i poniedziałek sytuacja może się poprawić dzięki opadom w Singapurze i części Kalimantanu, a także stopniowemu osłabieniu wiatru.

Ministerstwo Zdrowia Singapuru zaleca, aby przy bieżącym planowaniu aktywności na świeżym powietrzu kierować się godzinnymi wskaźnikami drobnych cząstek PM2.5. O godz. 7:00 wynosiły one od 75 do 119. Osobom starszym, kobietom w ciąży oraz osobom z przewlekłymi chorobami serca lub płuc zaleca się unikanie aktywności na zewnątrz, jeśli godzinowy poziom PM2.5 wynosi od 151 do 250. W razie konieczności wyjścia na zewnątrz można użyć dobrze dopasowanej maski N95 lub jej odpowiednika.

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