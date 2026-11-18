Chrześcijańsko-Demokratyczny Ruch (KDH) skrytykował decyzję rządu o kontynuowaniu kontaktów gospodarczych oraz naukowo-technicznych z Moskwą. Opozycja wzywa do zaprzestania współpracy z Federacją Rosyjską do czasu zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Przewodniczący KDH Milan Majerski sprzeciwił się dalszemu rozwijaniu stosunków z Rosją, dopóki prowadzi ona wojnę na pełną skalę przeciwko Ukrainie.

„Wzywamy rząd, by nie współpracował z Rosją, dopóki nie zaprzestanie ona tej wojny” – oświadczył Majerski.

Polityk zwrócił się również do ministrów z partii „Głos – Socjaldemokracja” z apelem, by nie popierali inicjatyw mających na celu pogłębienie współpracy z Moskwą.

Według Majerskiego władze słowackie powinny potwierdzać swoje stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji konkretnymi decyzjami, a nie tylko publicznymi oświadczeniami.

„Jeśli twierdzą, że Rosja jest agresorem, to muszą to udowodnić swoimi działaniami, a nie tylko słowami. Ten, kto wyciąga rękę do agresora, w żaden sposób nie przyczynia się do tego, by nasza ojczyzna stała się choć odrobinę bezpieczniejsza” – podkreślił przewodniczący KDH.

Zaznaczył również, że zachodni sojusznicy Słowacji zwrócili uwagę na decyzję Bratysławy o rozwijaniu współpracy z Rosją.

Szczególne oburzenie opozycji wywołała data, w której słowacki rząd rozpatrzył kwestię stosunków z Moskwą. Miało to miejsce 17 listopada – w Dzień Walki o Wolność i Demokrację, który wiąże się z rocznicą upadku reżimu komunistycznego w Czechosłowacji.

Majerski skrytykował rząd za omawianie współpracy z państwem, które nadal prowadzi wojnę przeciwko Ukrainie, właśnie w dniu upamiętniającym walkę z totalitarnym reżimem pozostającym pod wpływem Moskwy.

Ponadto Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny postanowił złożyć w parlamencie rezolucję wzywającą do zwrotu na Ukrainę dzieci uprowadzonych przez Rosję.

Dokument zawiera również potępienie stanowiska posłów do Parlamentu Europejskiego z słowackich partii „Kurs – Socjaldemokracja” i „Republika”, którzy nie poparli tej inicjatywy.

„W drugiej części (rezolucji – red.) znajduje się potępienie posłów do Parlamentu Europejskiego z partii „Kurs – Socjalna Demokracja” oraz „Republika” i ich zachowania w Parlamencie Europejskim, gdzie albo opowiedzieli się przeciwko tej rezolucji, albo wstrzymali się od głosu” – zaznaczył Majerski.

Źródło: TASR

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