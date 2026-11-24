Na Słowacji skrytykowano stanowisko przedstawicieli partii premiera Roberta Fico, którzy w Parlamencie Europejskim opowiedzieli się przeciwko rezolucji w sprawie zwrotu porwanych przez Rosję ukraińskich dzieci. Prezydent kraju Peter Pellegrini nazwał haniebnym głosowanie czterech europosłów z partii SMER i oświadczył, że sam poparłby ten dokument.

Podkreślił, że zwrot ukraińskich dzieci nie powinien stać się przedmiotem sporów politycznych. Według Pellegriniego stanowisko przedstawicieli partii Fico negatywnie wpływa na międzynarodowy wizerunek Słowacji.

Co wiadomo o głosowaniu w Parlamencie Europejskim

Przeciwko rezolucji wzywającej do zwrotu uprowadzonych ukraińskich dzieci ich rodzinom opowiedziało się czterech przedstawicieli partii SMER – Luboš Blaga, Katarína Roth Neveďalová, Judita Laššáková i Erik Kalinák.

Ogółem dokument uzyskał poparcie 536 posłów do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie przeciwko zagłosowało zaledwie ośmiu parlamentarzystów, z których połowa to przedstawiciele Słowacji.

Pellegrini zwrócił uwagę na przeważające poparcie dla rezolucji wśród europejskich parlamentarzystów i określił decyzję posłów SMER jako błędną, przykrą i haniebną.

„Gdybym tam był, z pewnością zagłosowałbym za tym” – oświadczył prezydent Słowacji.

Dlaczego Pellegrini skrytykował posłów Fico

Głowa Słowacji podkreśliła, że powrót uprowadzonych dzieci jest kwestią humanitarną, która jest bezpośrednio związana ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Prezydent wyraził również niezrozumienie, dlaczego przedstawiciele partii rządzącej odmówili poparcia inicjatywy mającej na celu ponowne połączenie ukraińskich dzieci z ich rodzinami oraz powrót do ojczyzny.

Według Pellegriniego takie głosowanie szkodzi reputacji Słowacji, a decyzji europosłów nie da się uzasadnić względami politycznymi.

Informuje o tym słowacki serwis Aktuality.

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