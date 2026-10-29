W Kijowie, na wniosek prokuratury, sąd unieważnił rejestrację prawa własności do nieistniejącej nieruchomości oraz działki, na której rzekomo znajdował się budynek. Pozwoliło to zapobiec utracie z majątku komunalnego gruntu o wartości ponad 14,5 mln hrywien.

Chodzi o działkę o powierzchni 0,29 ha przy ulicy Medowej w dzielnicy Solomjanska stolicy. Prokuratura rejonowa Solomjanska ustaliła, że prywatna spółka bezprawnie zarejestrowała prawo własności do nieruchomości o powierzchni 25,4 m².

Jednocześnie budynek ten w rzeczywistości nie istniał. Nie został oddany do użytku, a dokumenty pozwolone na budowę nie zostały wydane ani zarejestrowane. Brak jakichkolwiek obiektów na działce potwierdziły oględziny terenu oraz analiza zdjęć satelitarnych z ostatnich 25 lat.

Rejestracja prawa własności do nieistniejącego budynku miała na celu stworzenie sztucznych podstaw do uzyskania gruntu komunalnego na warunkach pozakonkurencyjnych. W związku z tym w Państwowym Kadastrze Gruntów nielegalnie utworzono i zarejestrowano działkę o przeznaczeniu „na budowę i obsługę budynków administracyjnych oraz biurowych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą mającą na celu osiągnięcie zysku”.

Właściciele „nieruchomości” nie zdążyli jednak uzyskać działki do użytkowania.

Sąd zgodził się z argumentacją prokuratury i unieważnił państwową rejestrację prawa własności do nieistniejącej nieruchomości oraz państwową rejestrację działki. W ten sposób prokuratura zapobiegła ewentualnemu wyłączeniu działki z majątku komunalnego. Informację tę przekazała prokuratura miejska w Kijowie. W obwodzie chmielnickim adwokat i dwóch urzędników bezprawnie przywłaszczyli sobie grunty komunalne. W Kijowie odbędzie się proces uczestników afery gruntowej o wartości ponad 22 mln hrywien. W obwodzie żytomierskim przestępcy przywłaszczyli sobie prawie sto hektarów ziemi.

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