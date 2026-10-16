Irlandzka policja oczekuje kolejnych zatrzymań w śledztwie dotyczącym śmierci małżeństwa i dwojga ich dzieci w pożarze w mieście Waterford. Sprawa dotyczy podejrzenia celowego podpalenia domu na osiedlu mieszkaniowym Birchwood, informuje The Independent.

W pożarze zginęli Philip i Kim English oraz ich synowie — 12-letni Callum i dziewięcioletni Jaden. Dwoje innych dzieci w stanie krytycznym przewieziono do szpitala Children’s Health Ireland w Crumlin, gdzie pozostają na leczeniu.

Dwie osoby zatrzymane

W czwartek Garda, irlandzka policja, zatrzymała mężczyznę po dwudziestce i kobietę po trzydziestce w związku ze śmiercią członków rodziny. Komisarz Gardy Justin Kelly oświadczył w piątek, że śledztwo w sprawie podejrzewanych zabójstw posunęło się naprzód, a organy ścigania spodziewają się kolejnych zatrzymań.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak powiedział, śledczy przeprowadzili kilka przeszukań i zabezpieczyli szereg przedmiotów w związku ze śledztwem w sprawie zabójstw. Do dochodzenia zaangażowano wszystkie dostępne zasoby policji.

Oświadczenie krewnego i przeciwdziałanie zastraszaniu

Syn Philipa Englisha, John James English, powiedział stacji RTÉ News, że jego rodzina została rzekomo zabita z powodu związanego z narkotykami długu innej osoby w wysokości 20 tys. euro. Twierdził, że rodzina od pewnego czasu była celem, nie miała związku z narkotykami i była niewinna. Twierdzenia te są oświadczeniem krewnego.

Komisarz Kelly poinformował, że policja wprowadziła środki wsparcia dla osób doświadczających zastraszania związanego z narkotykami, i wezwał je do kontaktu z organami ścigania. Zaznaczył również, że w okolicy prowadzono już postępowania karne w sprawach takiego zastraszania, a policja odnotowuje częstsze używanie urządzeń zapalających i butelek z mieszanką zapalającą.

Czytaj nas na