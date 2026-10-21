W USA 24 prokuratorów generalnych stanów z Partii Demokratycznej zacieśniło koordynację z około tuzinem sekretarzy stanów i organizacjami społecznymi przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi. Planują reakcję na możliwą ingerencję władz federalnych w proces wyborczy, informuje The Guardian.

Od początku roku urzędnicy organizują cotygodniowe wideokonferencje i szkolenia stacjonarne z symulacją możliwych scenariuszy kryzysowych. Koordynację prowadzi Progressive State Leaders Committee — jednostka Demokratycznego Stowarzyszenia Prokuratorów Generalnych zajmująca się polityką publiczną.

Scenariusze możliwej ingerencji

Prokurator generalny stanu Waszyngton Nick Brown, który kieruje grupą roboczą ds. ochrony wyborów, oświadczył, że uczestnicy omawiają bezpieczeństwo głosowania i możliwe incydenty. Wśród scenariuszy rozpatrywanych na spotkaniach są pojawienie się funkcjonariuszy amerykańskiej służby imigracyjnej i celnej w pobliżu lokali wyborczych oraz zajęcie kart do głosowania w poszczególnych wyścigach.

Ćwiczenia stacjonarne odbyły się w maju w Milwaukee i we wrześniu w Detroit. Uczestniczyli w nich przedstawiciele biur sekretarzy stanów oraz inni partnerzy Progressive State Leaders Committee.

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Obawy demokratycznych prokuratorów generalnych nasiliły się po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA ogłosił plany skierowania 1 000 obserwatorów do lokali wyborczych. Dla porównania, w 2022 roku resort skierował 289 takich obserwatorów. 4 października NAACP złożyło pozew, domagając się ujawnienia szczegółów ich rozmieszczenia.

Pozwy i oświadczenia administracji

Departament Sprawiedliwości złożył także pozwy przeciwko 30 stanom, dążąc do uzyskania niezanonimizowanych list wyborców zawierających dane osobowe. Demokratyczni prokuratorzy generalni kwestionują te żądania; według publikacji resort przegrał 26 spraw, w których sądy już wydały orzeczenia.

Prokurator generalny Oregonu Dan Rayfield oświadczył, że jego stan odpiera dezinformację administracji dotyczącą głosowania korespondencyjnego. Sekretarz stanu Arizony Adrian Fontes nazwał koordynację z prokuratorami podejściem wymagającym udziału wszystkich stron i wyraził obawę, że dezinformacja może obniżyć frekwencję wyborczą.

Mai Ratakonda, specjalistka ds. prawnej ochrony wyborów w States United Democracy Center, zaznaczyła, że urzędnicy wyborczy przygotowują się do reagowania na ryzyko zajęcia kart do głosowania. Przypomniała, że na początku roku Departament Sprawiedliwości zajął karty do głosowania z wyborów z 2020 roku w hrabstwie Fulton w stanie Georgia.

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