W Stanach Zjednoczonych 265 047 obywateli Brazylii jest zarejestrowanych do udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich w Brazylii, która odbędzie się w niedzielę 25 października 2026 roku. Do głosowania w 11 amerykańskich miastach przewidziano 358 lokali wyborczych. Według The Rio Times stanowi to niemal 29% spośród 916 683 Brazylijczyków zarejestrowanych do głosowania za granicą.

Lokale wyborcze w 11 miastach

Najwięcej wyborców zarejestrowano w Bostonie — 53 358. Kolejne miejsca zajmują Miami z 40 060 wyborcami oraz Nowy Jork z 38 952. Głosowanie zostanie również zorganizowane w Orlando, Los Angeles, Waszyngtonie, Houston, Atlancie, San Francisco, Chicago i Hartford.

Lokale wyborcze będą czynne od 8:00 do 17:00 czasu lokalnego. Brazylijczycy mieszkający za granicą mogą głosować wyłącznie na prezydenta i tylko osobiście w lokalu, w którym są zarejestrowani. Adres lokalu można sprawdzić w aplikacji e-Título lub za pośrednictwem serwisu brazylijskiego sądu wyborczego.

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Wysoka absencja w pierwszej turze

W pierwszej turze 4 października nie zagłosowało 71,55% zarejestrowanych w USA brazylijskich wyborców. Dla porównania, wśród wszystkich brazylijskich wyborców za granicą poziom absencji wyniósł 62,69%, a w samej Brazylii — 21,08%.

W 11 miastach USA oddano 73 661 ważnych głosów. Według obliczeń publikacji opartych na danych miejskich sądu wyborczego senator Flávio Bolsonaro otrzymał 45 004 głosy, czyli 61,10%, a prezydent Lula — 23 335 głosów, czyli 31,68%. Lula wyprzedził Bolsonaro w Chicago, Los Angeles, San Francisco i Waszyngtonie.

Zasady dla wyborców za granicą

Brazylijskie prawo przewiduje obowiązkowe głosowanie dla większości pełnoletnich obywateli. Osoby, które nie będą mogły przyjść do lokalu wyborczego, mogą usprawiedliwić nieobecność przez e-Título w dniu głosowania lub do 8 stycznia 2027 roku. Kara za nieusprawiedliwioną nieobecność może wynieść do 3,51 reala brazylijskiego za każdą turę.

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