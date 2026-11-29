Polski piłkarz Mateusz Bogusz strzelił gola w zwycięskim meczu Houston Dynamo przeciwko San Jose Earthquakes w play-offach amerykańskiej MLS. Zespół z Houston wygrał 3:2 i wyrównał stan rywalizacji, informuje Interia Sport.

Gol Bogusza na początku meczu

Bogusz otworzył wynik już w szóstej minucie, trafiając zza pola karnego. W 13. minucie Lucas Halter podwoił prowadzenie Houston Dynamo.

Po przerwie San Jose Earthquakes odrobili dwie bramki: w 58. minucie trafił Ousseni Bouda, a w 68. — Paul Marie. Zwycięskiego gola w czwartej minucie doliczonego czasu gry strzelił Lyle Foster.

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Decydujący mecz serii

W pierwszym meczu rywalizacji Houston Dynamo przegrało z San Jose Earthquakes 1:2 i grało w dziesiątkę po czerwonej kartce Agustína Rescha. Trzeci, decydujący mecz serii zaplanowano na 3 grudnia o godz. 04:00 czasu polskiego. W przypadku zwycięstwa zespół Bogusza awansuje do następnej rundy play-off, gdzie zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

Robert Lewandowski już zakończył sezon w MLS: jego Chicago Fire dwukrotnie przegrało z Charlotte 1:2 w pierwszej rundzie play-off.

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