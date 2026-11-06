Amerykańscy specjaliści zidentyfikowali żołnierza Josepha Gali, który zaginął bez śladu w 1944 roku podczas operacji bojowej na terytorium ówczesnej Birmy (obecnie Mjanma).

Służył on w legendarnej jednostce „Merrill’s Marauders”, która wykonywała niebezpieczną misję przeciwko wojskom japońskim w dżungli. Spośród około 3000 ochotników, którzy wyruszyli na tę misję, do domu powróciło zaledwie 200.

Galu widziano po raz ostatni podczas natarcia batalionu na japońskie umocnienia w pobliżu wsi Mankrin. W lipcu 1944 roku oficjalnie uznano go za poległego. W tym czasie żołnierz miał zaledwie 21 lat.

Jego szczątki przez dziesięciolecia spoczywały wśród grobów nieznanych żołnierzy na Hawajach. Tożsamość udało się ustalić dzięki badaniom stomatologicznym i medyczno-sądowym. 5 listopada 2026 roku żołnierz został pochowany z honorami wojskowymi w swoim rodzinnym mieście Lynn w stanie Massachusetts.

Źródło: CBS News

W Adelajdzie rodzina Davisów znalazła w starym pudełku po aparacie fotograficznym marki Kodak zdjęcia Lloyda Evana Davisa — australijskiego żołnierza łączności, który służył podczas II wojny światowej. Zdjęcia odkryła ciotka jego wnuka, Petera Davisa, w szufladzie wśród innych rodzinnych fotografii.

W powiecie dubieńskim w obwodzie rówieńskim pirotechnicy Państwowej Służby Ratowniczej zniszczyli minę moździerzową kalibru 82 mm z czasów II wojny światowej. Niebezpieczny pocisk został znaleziony przez lokalnych mieszkańców 27 października we wsi Pryski, należącej do gminy Radzywiłowskiej.