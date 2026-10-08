Czworo astronautów z USA, Francji i Rosji wróciło na Ziemię w USA po ośmiu miesiącach na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Kapsuła SpaceX z Jessicą Meir i Jackiem Hathawayem z NASA, Francuzką Sophie Adenot oraz Rosjaninem Andriejem Fiediajewem wodowała na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Los Angeles.

Załoga opuściła ISS w środę, a powrót opóźnił się o trzy tygodnie z powodu napraw kapsuły, którą na stację przybyli ich zmiennicy. Jak informuje France 24, astronauci udali się na orbitę w lutym, aby zastąpić czterech członków poprzedniej załogi, których wcześniej odesłano do domu z powodu choroby jednego z nich — astronauty NASA Mike’a Finckego.

Praca w otwartej przestrzeni kosmicznej

Podczas misji Jessica Meir odbyła cztery spacery kosmiczne, a Sophie Adenot — trzy. Prowadziły one prace konserwacyjne i modernizacyjne na 28-letniej stacji orbitalnej. Według NASA wcześniejszy powrót poprzedniej załogi był pierwszą ewakuacją medyczną w ciągu 65 lat amerykańskich załogowych lotów kosmicznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przed powrotem Meir powiedziała, że załoga odczuwała mieszane emocje i będzie tęsknić za „niezwykłymi widokami naszej rodzinnej planety”. Po wodowaniu przekazała przez radio, że astronauci cieszą się z ponownego pobytu na Ziemi po misji na ISS.

Kto pozostał na stacji

Na pokładzie ISS obecnie pozostaje siedmioro astronautów reprezentujących USA, Rosję i Kanadę. Od rozpoczęcia działalności stacji w 2000 roku odwiedziło ją 298 osób z 26 krajów, wyliczyła NASA.

Czytaj nas na