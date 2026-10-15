Sąd w stanie Nowy Meksyk w USA skazał obywatela Bośni i Hercegowiny na pięć lat więzienia za udział w spisku mającym na celu zakup w Korei Północnej przenośnych rakiet przeciwlotniczych. Jak podaje Balkan Insight, przyznał się on do naruszenia amerykańskiej ustawy o międzynarodowych nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych oraz przepisów sankcyjnych wobec KRLD.

Próba zakupu rakiet

Według Departamentu Sprawiedliwości USA skazany działał wraz ze wspólnikiem z USA i innymi osobami, próbując ominąć ograniczenia w handlu bronią. Chodziło o odpalane z ramienia rakiety ziemia–powietrze SA-18 Igla. Taka transakcja wymagała licencji lub zezwoleń Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA.

Amerykański resort oświadczył, że w 2020 roku uczestnicy spisku wielokrotnie omawiali nielegalny zakup rakiet. Skazany przekazywał informacje o cenach, uczestniczył w próbach pozyskania uzbrojenia za pomocą sfałszowanych dokumentów oraz pracował nad zakupem w KRLD, wiedząc, że takie operacje są zakazane przez prawo USA i normy międzynarodowe.

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Do transakcji nie doszło

Pod koniec 2020 roku on i jego wspólnik udali się do Ankary w Turcji, aby sfinalizować zakup rakiet. Jednak transakcja upadła z powodu sporu o cenę z Koreańczykami z Północy, poinformował Departament Sprawiedliwości USA.

W dokumentach sądowych mężczyznę określono jako międzynarodowego handlarza bronią. Według rejestrów spółek Bośni i Hercegowiny był on współwłaścicielem firmy BSTG (Balkan Security Tech Group) z Banja Luki, która obecnie jest w trakcie postępowania upadłościowego. Na stronie internetowej firmy wskazano, że oferowała usługi w zakresie bezpieczeństwa.

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