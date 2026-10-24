W Stanach Zjednoczonych liczba zatwierdzonych wniosków o uzyskanie obywatelstwa w pierwszych ośmiu miesiącach 2026 roku spadła o 72% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Kolejka nierozpatrzonych wniosków przekroczyła 800 tys., a średni czas oczekiwania wydłużył się z około sześciu do niemal 13 miesięcy, informuje The Rio Times.

Według publikacji amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji (USCIS) zatwierdził około 173 tys. wniosków o naturalizację od stycznia do sierpnia 2026 roku. Liczba odmów również spadła — o 41%, co wskazuje na ogólne zmniejszenie liczby podejmowanych decyzji, a nie tylko na wzrost liczby odmów.

Spadek liczby decyzji

Analiza kwartalnych danych USCIS, na którą powołuje się Newsweek, wykazała, że w kwietniu–czerwcu 2026 roku zatwierdzono 57 697 wniosków o naturalizację. W tym samym okresie 2025 roku zatwierdzono 241 326 wniosków, a w 2024 roku — 218 720.

Tracker Niskanen Center odnotował 20 674 zakończone sprawy naturalizacyjne w lipcu 2026 roku wobec 80 077 w lipcu poprzedniego roku. Udział zakończonych spraw, które zakończyły się odmową, wzrósł w tym czasie z 10% do ponad 20%.

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Wpływ na wnioskodawców

Naturalizacja jest procedurą, w ramach której posiadacz zielonej karty uzyskuje obywatelstwo USA. Nawet po zatwierdzeniu wniosku osoba zostaje obywatelem dopiero po złożeniu przysięgi podczas odpowiedniej ceremonii. W związku z tym opóźnienia mogą pozbawić część wnioskodawców możliwości głosowania w wyborach środka kadencji 3 listopada 2026 roku.

Republikańska kongresmenka z Florydy María Elvira Salazar wcześniej oświadczyła, że od grudnia 2025 roku wstrzymano ostateczne decyzje w sprawie wnioskodawców z Kuby, Wenezueli i innych państw zaliczonych do grupy wysokiego ryzyka. W liście z 16 lipca USCIS poinformował ją, że zaczął znosić te ograniczenia po decyzji federalnego sądu w Rhode Island z 5 czerwca.

Amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformował Newsweek, że zaostrzył weryfikację wnioskodawców, w tym przywrócił test z wiedzy obywatelskiej w wersji z 2020 roku, zaostrzył wymogi dotyczące znajomości języka angielskiego, kontrolę mediów społecznościowych oraz ocenę dobrej reputacji. Dyrektorka wykonawcza National Partnership for New Americans Nicole Melaku nazwała te wskaźniki oznaką strategii ograniczania dostępu do obywatelstwa i udziału w wyborach.

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